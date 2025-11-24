한국원자력환경공단, 스웨덴·프랑스 방폐물 기관과 협력 강화 ‘한 뜻’

한국원자력환경공단은 최근 스웨덴 SKB 및 프랑스 ANDRA 본사를 방문, 방폐물 관리 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

SKB, ANDRA는 스웨덴과 프랑스의 방폐물 관리 사업자로 두 나라는 방폐물 관리 분야의 선도국이다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장(왼쪽)과 스테판 잉달 스웨덴 SKB 사장이 MOU를 체결하고 있다. 공단 제공

스웨덴은 올해 1월부터 포스마크(Forsmark) 지역에 고준위 방폐물 최종처분시설을 건설하고 있다.

앞서 지난 1985년부터는 오스카샴(Oskarshamn) 지역에 중앙집중식 습식저장시설을 운영하며 각 원전에서 발생하는 사용후핵연료를 저장하고 있다.

프랑스는 2006년 '방사성폐기물 등 관리계획법'과 2016년 '국가 방사성물질 및 폐기물 관리계획'에 따라 처분시설 확보를 추진하고 있다.

이 결과 뫼즈(Meuse)와 오트-마른(Haute-Marne) 경계지역을 처분시설 부지로 결정하고, 현재 처분시설 건설 인허가 작업을 진행하고 있다.

SKB의 스테판 엥달(Stefan Engdahl) 사장은 "2009년부터 시작된 원자력환경공단과의 협력관계를 계속 이어나갈 수 있어 기쁘다. 현재 건설하고 있는 최종처분시설 경험을 공단에도 아낌없이 공유하겠다"고 약속했다.

ANDRA 리디 에브라르(Lydie Evrard) 이사장도 "앞으로 원자력환경공단에게 주어질 많은 역할이 기대된다. ANDRA도 공단의 관리시설 부지 확보 과정에 많은 도움을 주기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

공단은 이번 MOU 체결로 스웨덴 SKB와는 △사용후핵연료 부지선정 및 수용성 확보 사례 △중간저장시설 운영 경험 △해상운반 안전성 확보 방안 △처분시스템 개념 및 설계기술 등에 대한 정보를 공유한다.

프랑스 ANDRA과는 △방폐물 관리 계획 △처리기술 및 매립형 처분시설 설계 등 방폐물 관리 사업 전반에 필요한 무형의 지식 확보에 노력할 방침이다.

우리나라는 '고준위 방사성폐기물 관리 특별법'이 제정되고 고준위 방폐물 관리위원회가 발족한 상태로, 조만간 관리시설 부지확보 절차가 시작될 것으로 예상된다.

조성돈 이사장은 "방폐물 관리 분야 두 선도국의 경험을 발판 삼아 우리나라에도 안전하고 국민이 신뢰할 수 있는 관리시설을 확보하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

