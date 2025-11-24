中, 19개국과 희토류 네트워크… 美에 맞불

중국이 19개국과 손잡고 ‘글로벌 희토류 채굴 이니셔티브’를 발표했다. 미국이 한국, 호주, 일본 등 동맹국과 독자적 희토류 공급망을 구축하려는 움직임을 견제하기 위한 것으로 분석된다.

병에 담겨있는 희토류 모습. 로이터연합뉴스

23일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 리창 중국 국무원 총리는 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 ‘녹색 광업 국제 경제 무역 협력 이니셔티브’를 발표했다. 이 이니셔티브에는 캄보디아, 나이지리아, 미얀마, 짐바브웨 등 개발도상국 위주 19개국과 유엔산업개발기구(UNIDO)가 참여한다.



중국 관영 신화통신은 이 이니셔티브에 대해 희토류 등 중요 광물의 공정하고 합리적 혹은 안정적이며 원활한 채굴을 보호하기 위한 포괄적인 네트워크를 구축하는 것을 목표로 한다고 전했다. 리 총리는 “상호 이익이 되는 협력과 주요 광물의 평화적 사용을 촉진할 것”이라고 말했다.



중국이 이번 이니셔티브를 발표한 것은 미국의 일본, 호주, 한국 등과의 ‘희토류 동맹’ 구축 시도에 맞서 자원 공급망 주도권을 잡겠다는 선언으로 보인다. 미국은 지난달 호주와 ‘핵심 광물 및 희토류의 안정적 공급망 확보를 위한 미국·호주 프레임워크’를 체결했고 일본은 여기에 동참하기로 했다. 한국과도 관련 협력을 강화하고 있다. 블룸버그는 “미국이 희토류 공급망 구축을 위해 동맹국들을 결집하려는 노력에 대한 명백한 대응”이라고 평가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지