조국 ‘개헌연대’ 띄우기… 국힘선 ‘중도 확장론’ 분출

내년 6월 지방선거를 앞두고 여야 각 진영에서 다양한 선거 연대설이 흘러 나오고 있다. 선거운동 기간이 한참 남아 있는 만큼 본격적인 움직임은 없지만, 정권 교체 이후 첫 전국 단위 선거라는 점에서 정당이나 후보 간 합종연횡의 길은 늘 열려 있다는 관측이다.



24일 정치권에 따르면 여야 각 정당은 공식적인 선거 연대에 대해선 선을 긋고 있다. 다만 같은 목표를 위한 정치 세력 간 협력 필요성은 부인하지 않고 있다.

조국 조국혁신당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 넥타이를 고쳐매고 있다. 뉴스1

여권에서는 더불어민주당과 조국혁신당이 손잡을지 관심이 모인다. 조국혁신당 조국 대표는 이날 최고위원회의에서 “국회 개헌연대 구성을 시작으로 국민개헌연대로 확장하는 등 개헌의 쇄빙선이 되겠다”며 지방선거와 개헌 동시투표를 거듭 제안했다. 조국혁신당은 민주당이 교섭단체 구성 요건 완화에 협력해달라고 촉구했다.



조 대표는 전날 수락연설에서 민주당과 합당설에 선을 그으면서도 이날 민주당과 협력 필요성도 강조했다.



야권에서는 국민의힘과 개혁신당 간 연대를 비롯한 중도 확장을 요구하는 목소리가 꾸준히 제기되고 있다. 서울시장 선거를 비롯한 수도권 격전지에서 민주당·국민의힘·개혁신당 간 3자 구도가 만들어지면, 여권이 어부지리로 승리할 수 있다는 우려에서다. 최근 오세훈 서울시장을 비롯한 국민의힘 소속 광역단체장이 연석회의에서 연대 필요성을 언급한 데 이어 장동혁 대표와 회동한 재선 의원들도 외연 확장을 위한 태도 변화를 촉구했다. 양향자 최고위원도 이날 라디오 인터뷰에서 “장 대표의 메시지와 행보가 강성 지지층에게는 믿음을 주지만 중도에게는 의문을 주는 것도 사실”이라며 “더 많은 노력과 수고가 필요하다”고 촉구했다.



지방선거 전에 정당 차원의 선거 연대가 실제 이어지지 않더라도 향후 정계 개편의 사전 정지작업이 될 것이란 전망도 나온다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 “지방선거는 각 후보 차원에서 합종연횡이 진행될 여지가 많고, 다음 총선과 대선까지 염두에 둔 정계 개편 협상의 시발점이라는 차원에서 중요한 의미가 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지