NCT 드림, 10연속 밀리언셀러 내놨다…'비트 잇 업'도 100만장↑

그룹 '엔시티 드림(NCT DREAM)'이 10연속 밀리언셀러에 등극했다.

24일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, NCT 드림이 지난 17일 발매한 여섯 번째 미니앨범 '비트 잇 업(Beat It Up)'이 한터차트 주간 음반 차트에서 100만 장이 넘는 판매량을 기록했다.

이로써 NCT 드림은 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)'부터 리패키지 '헬로 퓨처(Hello Future)' 등을 거쳐 최근 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처(Go Back To The Future)' 그리고 이번 '비트 잇 업'까지 밀리언셀러 작품을 10연속 내놨다.

또한 '비트 잇 업'에 대한 외신의 호평도 이어지고 있다.

영국 음악 전문 매거진 클래시(CLASH)는 "NCT 드림이 가장 잘하는 모든 요소를 빈틈없이 담아낸 완성도 높은 작품이다. 팀의 정체성과 음악적 강점이 가장 선명하게 드러나며, 데뷔 초부터 이어 온 NCT 드림만의 에너지와 성숙한 감성이 정교하게 응축돼 있다"고 호평했다.

미국 매거진 유포리아(EUPHORIA) 역시 "여섯 개의 트랙을 따라가다 보면 어느새 강렬한 훅을 함께 외치고 있고, 또 다른 순간에는 서정적인 발라드에 자연스레 마음이 기울게 된다. K-팝 대표 그룹다운 완성도로 음악 팬들의 기대를 완벽히 충족시키는 앨범"이라고 들었다.

