'아침마당' 하차 김재원 아나 "KBS 퇴사 후 통장 마이너스"

김재원 아나운서가 KBS 퇴사 후 수입에 대해 밝혔다.

24일 방송되는 채널A ‘절친 도큐멘터리-4인용 식탁’에는 전 KBS 아나운서 김재원이 출연했다.

22일 채널A의 유튜브 채널 ‘채널아하: 채널A Health & Asset’에 공개된 예고 영상 ‘아침마당에서 생존마당으로 나온 31년차 아나운서 김재원 아나운서’라는 제목에서 드러나듯, 그는 KBS에서 퇴사한 후의 진솔한 이야기를 풀어낸다.

이날 방송에서는 KBS에서 30년 6개월간 재직 후 퇴사한 지 3개월 차인 프리 아나운서 김재원이 ‘아침마당’을 함께 하며 퇴사 전부터 고민을 털어놓은 절친 코미디언 김학래와 배우 이광기를 초대했다.

‘아침마당’ 최장수 패널이었던 김학래는 하차 후, 자신의 후임으로 온 이광기에게 “내 자리를 가져갔다”고 농담 섞인 불만을 토로하고, 이에 김재원도 “김학래가 한동안 삐쳐있었다”고 털어놓으며 두 사람의 미묘했던 관계가 드러나 웃음을 자아내기도 했다.

12년간 ‘아침마당’을 진행했던 김재원은 “단 한 번도 지각하지 않았다”고 밝히며, 평소 환경보호를 위해서 플라스틱 생수병을 쓰지 않는 등 성실하고 모범적인 삶을 실천하고 있다고 전했다.

또, 방송 중 “자신감은 내 능력을 믿는 점수이고, 자존감은 나를 존중해주는 점수”라는 말에 했는데, 이광기는 “이러니까 형이 예능이 안 들어오는 것”이라며 예능인의 조언을 건네 절친들을 폭소케 했다.

김재원은 퇴사 후 다음 달 통장에 바로 마이너스가 찍혀 놀랐다며, 동료들에게 밥을 사려고 하면 “네 앞가림도 못 하면서 무슨 소리냐”는 만류를 듣는 등 프리랜서 아나운서의 현실을 솔직하게 털어놓아 절친들의 안타까움을 샀다.

이어 김재원은 퇴사하면 자연스럽게 스케줄이 들어올 줄 알았는데, 현재 스케줄이 없는 것은 물론 KBS는 3년 동안 출연도 못 하는 처지라며 “오늘 채널A와 승부를 보겠다”는 각오를 다지기도 했다.

한편, 방송에서는 김재원의 가족과 가정에 대한 토크도 이어졌다. 김재원은 13살에 어머니를 여의고 아버지의 손에서 자란 어린 시절과 매일 도시락 반찬으로 달걀말이를 만들어주신 아버지에 대한 애틋함을 털어놓았다.

28살에 미국 유학 중 아버지가 쓰러지면서 급히 귀국해 병간호를 시작하게 됐고, 그때 아내가 병실에서 건네준 아나운서 원서가 계기가 돼 시험을 보게 됐다며 “아내와 아버지가 나를 아나운서로 만들었다”고 밝혔다.

그뿐만 아니라, 김재원은 결혼 32년 차인 아내와의 러브스토리를 최초로 공개하기도 한다. 이광기 역시 아트 디랙터로 활동 중인 근황과 딸의 결혼식 비하인드 스토리를 털어놓아 눈길을 끌었고, 코미디언 故 전유성의 임종을 지켰던 김학래가 전하는 회상이 더해져, 세 사람의 풍성한 이야기가 식탁을 가득 채울 예정이다.

