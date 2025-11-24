남동구, 2026년도 예산안 1조2830억원 주민 생활환경 개선

인천시 남동구가 2026년도 예산안을 올해 본예산 1조2247억원 대비 583억원(4.76%) 증가한 1조2830억원 규모로 편성해 구의회에 제출했다. 다음달 18일 예정된 제308회 남동구의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.

24일 구에 따르면 내년 예산에서 가장 비중이 큰 사회복지 분야는 8988억원으로 전체 일반회계의 71%가량을 차지한다. 세부적으로 기초연금 2631억원, 기초생활보장 생계급여 1687억원, 장애인 활동 462억원 등 사회적 약자와 취약계층 지원을 강화했다.

구민들의 평온한 삶을 지키고자 셉테드 기반 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치 및 스마트 관제시스템 구축 3억원, 상습 침수지역 우수저류시설 설치 31억원 등을 투입해 선제적 재난 예방에 집중한다.

이외 생활환경 개선 차원에서 △도로·보도 유지보수 8억원 △공원·녹지대 관리 42억원 △버스승강장 시설 개선 등에 5억원이 각각 반영됐다. 박종효 남동구청장은 “꼭 필요한 곳에 효율적으로 배분하고자 노력했다”며 “구민이 체감할 수 있는 일상의 변화를 위해 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

