‘말모이’ 포함 근대 한국어 사전 원고 등 세계기록유산 등재 도전

일제강점기 모국어 운동의 산물인 ‘근대 한국어 사전 원고’와 여성 고유의 한글 문학인 ‘내방가사’가 유네스코 세계기록유산 등재에 도전한다.

말모이 원고. 국가유산청 제공

국가유산청은 지난 21일 근대 한국어 사전 원고와 내방가사의 유네스코 세계기록유산 국제목록 등재신청서를 유네스코 세계기록유산 사무국에 제출했다고 24일 밝혔다.

근대 한국어 사전 원고와 내방가사는 지난 9월 19일 세계기록유산 한국위원회 심의를 거쳐 유네스코 세계기록유산 국제목록 등재신청 대상으로 각각 선정됐다.

이후 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회(IAC)의 심사를 거쳐 2027년 상반기 프랑스에서 개최되는 유네스코 집행이사회(UNESCO Executive Board)에서 최종 등재여부가 결정될 예정이다.

근대 한국어 사전 원고는 <말모이>(1911∼1914) 1책과 <조선말큰사전>의 원고(1929∼1957) 18책을 아우르는 기록물이다. 이 기록물은 모국어를 보존하고 민족 정체성을 확립하려는 모국어 운동의 산물로서, 한자 중심에서 한글 중심으로의 언어생활 변화와 문맹 퇴치, 교육 기회 확대에 기여하였다는 점에서 중요성을 지닌다.

내방가사. 국가유산청 제공

<내방가사>는 ‘여성의 공간에서 부르는 노래’라는 뜻으로, 여성들의 모임에서 필사되며 전승된 여성 고유의 한글 문학이다. 이번 등재 신청 기록물에는 1794년에서 1960년대 말까지 여러 세대의 여성들이 창작하고 향유한 가사 567점이 포함됐다. 다양한 계층의 여성이 문학 공동체를 형성하고, 자발적으로 창작과 전승의 주체로 활약했음을 입증한다는 점에서 의미가 있다.

우리나라 세계기록유산은 1997년에 등재된 훈민정음과 조선왕조실록을 비롯해 올해 4월 등재된 산림녹화기록물과 제주4·3기록물을 포함해 총 20건이다.

