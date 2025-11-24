초고령사회 해법 제시한 칠곡군…지자체 홍보대상 수상

사회적 문제로 떠오른 초고령사회의 해법을 문화콘텐츠와 생활형 복지에서 찾은 경북 칠곡군이 주목받고 있다. 군은 지난 21일 서울 국회의원회관에서 열린 ‘대한민국 지자체 홍보대상’에서 사회복지 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

올해는 정책·안전관리·인구대책·사회복지 등 10개 부문에 전국 228개 지방자치단체가 참여해 경쟁을 펼쳤고 군은 이 가운데 사회복지 부문에서 전국 1위를 차지했다.

김재욱 칠곡군수가 지난 21일 군청에서 대한민국 지자체 홍보대상 사회복지 부문 대상 수상을 기념해 사진 촬영을 하고 있다.

심사위원단은 군이 노인 복지를 주요 사업으로 두고 정책과 문화 콘텐츠로 확장해 온 점을 높게 평가했다. 글을 배우지 못했던 할머니들이 한글을 익히고 시를 쓰고, 다시 랩을 통해 젊은 세대와 소통하는 과정은 지역 공동체 회복의 사례로 주목받았다. 해당 활동은 국내 주요 방송은 물론 BBC·CNN·로이터 등 해외 언론에도 잇달아 소개되며 ‘K-할머니’라는 새로운 문화적 상징을 만들어냈다.

군은 어르신들의 이야기를 지역 정체성과 결합해 농산물 공동브랜드 ‘건강담은 칠곡할매’를 선보였다. 특히 래퍼 슬리피와 칠곡군 할머니들이 출연한 브랜드 홍보 영상은 호평을 받았다.

생활복지 분야를 다룬 영상 콘텐츠도 주민 공감도를 높였다는 평가다. 경로당 환경 개선과 디지털 문해 교육, 어르신 일자리 등을 담은 영상은 실제 변화 사례를 중심으로 구성돼 호응을 얻었다.

이재혁 군 기획감사실장은 “앞으로도 정책의 가치가 군민에게 정확히 전달되도록 더 깊이 있고 완성 높은 홍보를 이어가겠다고 전했다

김재욱 군수는 “고령사회 문제는 숫자보다 일상의 변화에서 답을 찾아야 한다”며 “경로당 환경 개선과 일자리 확대, 디지털 교육, 문화 활동을 함께 묶어 어르신이 마지막까지 존중받는 도시를 만드는 것이 칠곡군의 방향”이라고 말했다. 그러면서 “이번 수상을 계기로 칠곡의 대응 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

