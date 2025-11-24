이 대통령 국정수행 ‘잘한다’ 55.9%·‘잘못한다’ 40.5% [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 55.9%, ‘잘못한다’는 부정평가는 40.5%라는 여론조사 결과가 24일 발표됐다.
여론조사회사 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 17일부터 21일까지 전국 18세 이상 유권자 2523명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.
‘잘 모름’이란 응답은 3.6%였다.
긍정 평가는 직전 조사(11월2주차) 대비 1.4%포인트(p) 올랐고, 부정 평가는 0.7%p 내렸다.
긍정 평가는 대구·경북(7.5%p↑), 광주·전라(3.4%p↑), 부산·울산·경남(1.3%p↓), 여성(3.4%p↑), 30대(8.9%p↑), 20대(3.7%p↑) 등에서 올랐다.
서울(1.1%p↓), 60대(2.9%p↓), 50대(2.0%p↓), 중도층(1.0%p↓) 등에서 하락했다.
이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다．
