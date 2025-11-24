‘실물 기후동행카드’ 25일부터 모바일 충전 OK

충전·환불하려면 직접 지하철역을 방문해야 했던 ‘실물 기후동행카드’가 앞으로는 모바일앱으로 충전이 가능해진다.



서울시는 25일부터 모바일티머니 앱을 통한 실물 기후동행카드 통합 관리를 시작한다고 23일 밝혔다. 지하철 역사 내 무인 충전기가 아닌 모바일티머니 앱에서 충전(신규·재충전), 사용 정지가 가능해진다. 이용 내역과 하차 미태그 현황 등도 앱에서 확인할 수 있다.



신규 충전과 재충전은 모바일티머니 앱을 실행하고 ‘실물 기후동행카드 조회/충전’ 메뉴를 선택한 후, 실물 기후동행카드를 휴대전화 뒷면에 접촉하면 가능하다. 카드가 자동으로 인식돼 신용·체크카드나 오픈뱅킹을 통해 충전할 수 있다. 실물 기후동행카드를 환불하려면 지하철 역사를 찾아 무인 충전기에서 직접 사용 정지 처리 후 환불 절차를 거쳐야 했지만 이제는 모바일티머니 앱에서 사용 정지할 수 있다. 사용 정지 후 티머니 카드&페이 누리집에 접속해 환불 정보를 입력하면 환불을 신청할 수 있다.



카드 이용정보 역시 모바일 기후동행카드처럼 실물 기후동행카드도 앱에서 확인할 수 있게 됐다. 실물 기후동행카드 승하차 시각, 탑승 노선 등 이용 내역과 하차 미태그 여부까지 앱에서 확인할 수 있다. 기후동행카드는 무제한 대중교통 정기권이다. 지난해 1월27일 출시 후 누적 충전 1615만건(11월 기준)을 돌파했다. 시는 단기권 출시, 맞춤형 할인, 수도권 확대 등 서비스 확대를 추진하고 있다.



여장권 시 교통실장은 “누적 충전 1600만건이 넘은 기후동행카드는 서울 대표 ‘텐밀리언셀러 정책’이자 서울시민의 필수품이 되고 있다”며 “지속적인 서비스 개선을 통한 대중교통 이용 편의성을 획기적으로 높여 시민들의 이동권을 강화하고 동시에 대중교통 이용 확대로 기후 대응이라는 시대적 과제도 달성하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지