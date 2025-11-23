美 보란 듯… 남아공 ‘G20 선언문’ 조기 채택 [G20 정상회의]

아프리카 대륙에서 처음으로 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 첫날인 22일(현지시간) ‘G20 남아프리카공화국 정상선언’이 이례적으로 조기 채택됐다. 통상 폐막 직전 채택하던 관례와 달리, 미국이 정상선언 채택에 반대하며 회의를 보이콧한 상황에서 남아공이 이를 정면 돌파한 결정으로 풀이된다.



빈센트 마궤니아 남아공 대통령실 대변인은 이날 회의장인 요하네스버그 나스렉엑스포센터에서 만난 기자들에게 “회의를 시작하는 시점에 컨센서스로 정상선언이 채택됐다”며 “일반적으로 선언문은 회의 마지막에 채택되지만 정상선언을 첫 번째 의제로 삼아 먼저 채택해야 한다는 공감대가 형성됐다”고 설명했다.

함께 한 G20 정상들 이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 프리드리히 메르츠 독일 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 이 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디아라비아 외무장관.

그러면서 “2026년 미국 의장국하에서 협력하고 2027년 영국, 2028년 대한민국에서 다시 만나기로 약속한다”며 2028년 G20 정상회의 한국 개최를 공표했다.



미국은 남아공이 아프리카너스 백인을 박해한다고 주장하며 G20 의제 등을 두고 갈등을 빚은 끝에 이번 회의에 불참했다.



G20 정상회의에 참석한 이재명 대통령은 ‘누구도 소외되지 않는 포용적·지속가능한 성장’을 주제로 열린 1세션에서 “지금 전 세계가 저성장·불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있다”며 “격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀 함께 잘 사는 길로 가야 한다”고 포용성장을 위한 3대 제안을 했다. 이 대통령은 △지속성장을 위한 경제 체질 근본 변화 △성장잠재력 제고를 위한 예측가능한 무역 투자 환경 조성 △개발도상국 성장을 위한 개발협력 효과 강화를 제안했다.



이 대통령은 지속성장을 위한 경제 체질 근본 변화 방안으로 “성장잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해 부를 창출하고 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 한다”며 “이를 위해 대한민국은 인공지능(AI) 등 미래 성장 분야에 투자해 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 ‘성과 중심의 재정 정책’을 추진하고 있다”고 말했다. 이어 “개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한돼 지속가능한 성장 동력이 약화하고 있다”며 “개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 ‘부채의 지속가능성’ 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 한다”고 강조했다.



이 대통령은 정상회의 공식일정 외에도 프랑스·독일 정상과의 양자회담 및 인도·브라질 정상과의 회동을 진행했다. 이 대통령은 23일 3세션 참석을 끝으로 G20 정상회의 일정을 마무리하고 동포 간담회에 참석한 뒤 이번 순방의 마지막 방문국인 튀르키예로 향했다.

