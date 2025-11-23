‘정청래의 꿈’ 당 혁신일까 큰 그림일까… ‘1인 1표제’ 놓고 與 내홍 심화

더불어민주당 내에서 정청래 대표가 당원주권주의를 강조하며 밀어붙이고 있는 ‘1인 1표제’를 놓고 내홍이 심화하고 있다. 정 대표 측은 민주당의 오랜 과제였다는 점을 강조하지만 일부 의원들은 대의원과 권리당원 표를 동일하게 인정하는 데 보완책이 필요하다고 공개적으로 반발하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 22일 전남 나주 한국에너지공대 대강당에서 ‘APEC 국민성과 및 민주주의 미래 비전’을 주제로 특별강연하고 있다. 정 대표는 “당원주권 시대를 열어 지방선거에 승리하자”고 강조했다. 나주=뉴시스

정 대표는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “헌법에서 보장한 평등선거 1인 1표제는 더 미룰 수 없는 당내 민주주의 과제”라며 “이재명정부 국민주권시대에 걸맞게 당원주권시대로 화답해달라”고 적었다. 박수현 수석대변인도 SNS에 ‘정당 민주주의 강화가 대한민국 민주주의 발전’이라는 글을 통해 “민주당의 1인 1표제는 갑작스러운 일이 아니라 오랜 열망이고 역사”라며 “정 대표가 말한 적도 없는 ‘대표 재선’을 위한 것이 아니라 여러 번 당 혁신 계기에 나왔던 ‘아래로부터의 요구’였다”고 밝혔다.

민주당은 지난 19∼20일 1개월 이상 당비를 낸 전 권리당원을 대상으로 대의원·권리당원을 구분하지 않고 모든 표를 같은 가치로 인정하는 당헌·당규 개정에 찬성하는지 의견을 여론조사했다.

현재 민주당은 대의원 표를 권리당원 표보다 20배 가치로 보지만, 투표 대상의 16.8%가 참여해 86.8%가 1대 1로 가치를 변경하는 데 찬성한다는 결과가 나왔다. 민주당은 이 같은 내용을 골자로 당헌·당규 개정을 추진한다.

이언주 더불어민주당 의원이 17일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 질의를 하고 있다. 뉴시스

그러나 이언주 최고위원은 지난 21일 “과반에 가까운 상당수 최고위원이 우려를 표하고 숙의를 원했음에도 강행, 졸속 혹은 즉흥적으로 추진된 부분이 유감”이라고 밝혔다. 친명(친이재명) 단체로 분류되는 더민주전국혁신회의도 “압도적 찬성이라는 지도부 자화자찬이 낯뜨겁다”는 비판적인 논평을 발표했다. 특히 이 단체 소속으로 이달 초 부산시당위원장 선거에서 컷오프된 유동철 부산 수영구 지역위원장은 이날 “평등은 숫자로 보이는 것이 아니라 현실에서 체감되는 것”이라며 “부산은 당세가 넉넉한 지역이 아니고 불평등을 ‘평등’이란 말로 덮으려고 한다면 민주주의는 이름만 남을 것”이라고 적었다.

강득구 의원도 “당원주권 강화는 분명 옳은 방향”이라면서도 “1인 1표에 알파가 추가된 균형 잡힌 보정안을 만들어야 한다”고 밝혔다. 당직자 출신인 윤종군 의원은 영남 지역 권리당원의 과소 대표 문제, 민주당 당세 확장 전략과의 배치 등을 지적했다.

전 권리당원에게 1인 1표를 인정할 경우 당원 규모가 큰 호남 지역이, 당원 다수가 지지하는 특정 후보가 과대 대표될 수 있다는 우려가 당내에서 제기된다. 강성 지지층에게 지지가 높은 정 대표가 개정을 추진하는 것을 두고도 ‘자기 정치’를 한다는 비판이 제기되는 이유다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지