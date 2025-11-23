소비성향 맞춰 할인… 최대 5% 포인트 적립 [재테크 특집]

신한카드가 고객의 다양한 소비 성향에 맞춰 혜택 업종을 직접 선택할 수 있는 맞춤형 프리미엄 카드 ‘더클래식네오(The CLASSIC NEO)’를 출시했다고 23일 밝혔다.



이 상품은 연 1회 제공되는 ‘기프트’를 개인의 라이프스타일에 맞춰 고를 수 있는 점이 가장 큰 특징이다. 패션·뷰티 소비가 많은 고객은 ‘나를 위한 기프트’를 선택해 쿠팡·온라인쇼핑몰·미용실·올리브영에서 7만원 이상 결제 시 7만 마이신한포인트를, 병원·약국·주유 이용이 잦은 고객은 ‘가족을 위한 기프트’에서 동일한 조건의 적립을 받을 수 있다.

신한카드가 출시한 ‘더클래식네오’(The CLASSIC NEO) 카드의 모습. 신한카드 제공

기본 적립 혜택도 대폭 강화했다. 전월 실적이 40만원 이상이면 국내 이용금액의 최대 5%가 마이신한포인트로 적립된다. 올리브영·다이소 등 생활 밀착 업종은 5%, 백화점·미용실·주유소 등은 3%, 편의점과 배달앱은 2%의 적립률이 적용되고 적립 한도는 전월 실적에 따라 월 최대 10만 포인트다. 해외 일시불 이용금액은 한도 없이 1.5%가 적립된다.



이외에도 평일 오전 11시~오후 2시 점심시간 요식업종 5% 할인 혜택이 월 2만원 한도로 제공된다. 전 세계 공항 라운지 연 4회 무료 이용권도 받을 수 있고 마스터카드 브랜드로 발급 시에는 인천공항 및 특급호텔 발레파킹 서비스도 이용 가능하다. 플레이트에는 알파벳 ‘C’를 형상화한 메탈릭 디자인을 적용해 고급스러움을 더했다. 연회비는 국내 전용 11만7000원, 해외 겸용은 12만원이다.

