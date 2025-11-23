더블역세권 단지… 천장고 높여 쾌적함 업그레이드 [부동산 특집]

현대건설은 대전 서구 탄방동 591, 592번지 일대에 들어서는 ‘힐스테이트 둔산’(조감도)을 분양 중이다.

단지는 지하 7층~지상 최고 37층의 4개 동으로 조성된다. 주거형 오피스텔 600가구로, 타입별로는 △84㎡A 66가구 △84㎡B 66가구 △84㎡C 66가구 △84㎡D 66가구 △84㎡E1 18가구 △84㎡E1-T 16가구 △84㎡E2 16가구 △84㎡E2-T 16가구 △84㎡F 134가구 △84㎡G 136가구다. 둔산, 탄방동 일대는 약 3만3000여가구의 아파트가 밀집된 주거 선호지역이지만, 입주 15년 차 이상 아파트 비율이 약 82%에 달해 신규 주거시설에 대한 수요가 높다.

대전 도시철도 1호선 탄방역과 시청역에 인접한 더블역세권 단지로 대중교통 이용 편의성이 뛰어나고 우수한 교육환경, 풍부한 생활 인프라, 대형공원 근접성도 장점이다.

단지는 남향 위주 배치로 채광 및 조망권이 우수하며, 기존 아파트(2.3m)보다 높은 약 2.55m의 천장고 설계로 주거 쾌적성을 극대화했다. 최대 층고 5.5m에 달하는 테라스가 적용된 주택형(84E1-T, 84E2-T)도 선보인다.

