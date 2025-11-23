신도시 중심 위치… 초·중·고교 모두 도보 통학 [부동산 특집]

DL이앤씨는 충남 홍성 홍북읍 신경리 929번지 일원에 있는 내포신도시 RH14 블록에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’(투시도)를 이달 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용면적 84·119㎡, 총 727가구로 조성된다.

내포신도시에서는 3년 만에 공급되는 아파트로 민간참여 공공 분양과 일반 분양이 동시에 공급될 예정이다. 민간참여 공공 분양 물량은 수요층 선호도가 높은 전용 84㎡ 605가구이며, 일반 분양 물량은 지역 내에서 희소성이 높은 전용 119㎡ 122가구다.

단지는 내포신도시 내에서도 최중심에 위치해 뛰어난 정주 여건이 돋보인다. 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 초품아 입지와 함께 내포중, 홍성고 등 초·중·고교를 모두 도보 통학할 수 있다. 내포신도시 유일의 학원가와 중심상업지구, 주요 관공서, 행정기관도 가깝다.

단지 인근에는 내포도시첨단산업단지와 미래신산업 국가산단 조성이 추진 중이다. 미래자동차·수소산업·이차전지 등 신산업 중심의 국가 단지는 2030년 완공을 목표로 하고 있다.

