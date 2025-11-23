與 지도부, YS 추도식 전원 불참… “이러니 개딸·김어준 아바타”

김영삼(YS) 전 대통령의 차남 현철씨가 YS 서거 10주기 추도식에 더불어민주당 지도부 인사들이 단 한 명도 참석하지 않자 “이런 짓거리를 하니 당신들이 개딸과 김어준 아바타라고 하는 것”이라고 원색적 비난을 쏟아냈다.

21일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 고 김영삼 전 대통령 서거 10주기 추모식에서 참석자들이 애국가를 부르고 있다. 왼쪽부터 김덕룡 김영삼민주센터 이사장, 강훈식 대통령비서실장, 주호영 국회부의장, 국민의힘 장동혁 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 권오을 국가보훈부 장관. 공동취재

23일 정치권에 따르면 김영삼대통령기념재단 이사장인 현철씨는 전날 페이스북에서 “이재명 대통령은 비서실장을 보내 추모사를 대독했는데 민주당은 개미 새끼 한 마리도 보이지 않는다”며 이같이 밝혔다. 이어 “제 눈에 있는 들보는 안 보이니 곧 망할 각 아니겠냐”며 “다음 지방선거에서 많은 기대가 된다”고 적었다.

YS 서거 10주기 추도식은 전날 서울 동작구 국립현충원에서 열렸다. 대통령실에선 강훈식 대통령비서실장과 우상호 정무수석이, 정부에선 윤호중 행정안전부 장관과 권오을 국가보훈부 장관 등이 참석했다. 국민의힘에선 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 주호영 국회부의장 등이 참석해 YS를 추도했다. 민주당은 정청래 대표 명의 조화를 보낸 것으로 전해졌다.

YS 추도식에 민주당 지도부가 전원 불참한 것은 이번이 처음이다.

