한국콘텐츠진흥원, ‘뉴콘텐츠아카데미(NCA)’ 운영…AI 활용한 K뷰티 콘텐츠 제작·지원

한국콘텐츠진흥원은 급변하는 콘텐츠 산업 환경에 대응할 수 있는 기술 융합형 콘텐츠 전문 인력을 양성하기 위해 ‘뉴콘텐츠아카데미(NCA)’를 운영, K뷰티 콘텐츠를 제작했다고 23일 밝혔다.

뉴콘텐츠아카데미(NCA)는 2년제 장기과정과 프로젝트 기반의 6개월 단기과정으로 운영되는 교육과정이다.

올해 진행된 뉴콘텐츠아카데미 단기과정 3기 교육은 콘텐츠 선도기업이 참여하는 민관 협력형 교육으로, 6개월(2025년 5월~11월)간 신기술 기반 프로젝트 제작 교육과 함께 실무 중심의 멘토링이 제공됐다.

해당 교육과정을 통해 경기대 미디어영상학과 학생들로 구성된 창작 팀 ‘KUMA’는 ‘K뷰티헌터스(K-Beauty Hunters)’라는 콘텐츠를 제작했다.

KBS가 보유한 인공지능(AI) 영상 솔루션 버티고(Vvertigo)를 활용해 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘사자보이즈’가 메이크업을 하는 영상으로, 다국어로 번역했다.

사자보이즈 ‘진우’ 메이크업을 전문 아티스트 심화평이 재현하는데, 서예 붓 등 한국적 요소를 섬세하게 반영했다.

더불어 AI 더빙 기술을 적용해 한국어뿐 아니라 중국어·일본어 버전 음성까지 자동 생성해 제공했다.

해당 프로젝트 결과물은 다음 달 4일부터 6일까지 열리는 코엑스 더 플라츠에서 열리는 ‘AI 콘텐츠 페스티벌 2025’의 ‘2025 뉴콘텐츠아카데미 단기과정 3기 쇼케이스’에서 공개된다.

쇼케이스 현장에서는 KUMA팀의 결과물뿐만 아니라 다른 교육생 팀의 대형 미디어파사드 콘텐츠, 인터랙티브 게임 콘텐츠, 캐릭터 지식재산(IP) 활용 AI 콘텐츠, AI 활용 방송영상 콘텐츠 등 창의적인 융합 프로젝트를 직접 보고, 체험할 수 있다.

