“여보, 입국비용 2000만원”…경찰 도움으로 ‘로맨스스캠’ 피해 막은 60대 남성

채팅 앱으로 여성이라며 접근한 이로부터 2000만원 사기 피해를 당할 뻔 했던 한 60대 남성이 경찰 도움으로 피해를 막았다.

서울경찰청 기동순찰대는 6일 오후 강동구 천호동 일대 순찰 중 로맨스사기 피해 남성을 발견하고 2000만원 금전 피해를 예방했다고 23일 밝혔다.

서울경찰청 기동순찰대가 A씨를 검문 중인 모습. 서울경찰청 제공

로맨스스캠은 이성적 관심을 가장해 호감을 얻은 뒤 금전, 투자 등을 요구하는 사기 범행이다.

기동순찰대는 순찰활동 중 휴대전화를 들고 두리번거리는 등 수상 생동하는 60대 남성 A씨를 발견하고 검문을 실시했다.

A씨는 두 달 전부터 채팅 앱을 통해 알게 된 여성과 연락하며 교제하는 사이가 됐는데 이 여성이 외국에 거주 중이라 실제 대면한 적은 없다고 했다. 그는 휴대전화 채팅 내역을 보여주며 여성 이용자의 입국 비용 2000만원 송금 문제로 당시 말다툼 중인 상황이었다.

채팅에서 상대방은 20대로 보이는 여성 사진을 프로필에 게시하고 ‘여보’란 호칭을 사용하는 등 연인처럼 행동했다. 그러다 ‘여보, 입국 비용 2000만원을 보내주세요’라고 송금을 요구한 상황이었고, 경찰은 로맨스스캠 사기 수법이라 판단해 A씨에게 이를 설명해 금전 피해를 예방했다.

경찰 관계자는 “SNS(사회관계망서비스) 등을 통해 접근해 금전, 투자 등을 요구한다면 반드시 사기 범죄를 의심해 볼 것을 당부드린다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지