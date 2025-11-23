“5억→2억” 실제 사례 속출…와르르 무너진 서민들

금융시장 전반에 ‘빚투(빚내서 투자)’ 열풍이 다시 살아나면서, 급전을 마련하기 위해 마이너스통장 등 신용대출을 활용하는 차주가 빠르게 늘고 있다.

증시 반등 기대와 고수익 금융상품에 대한 관심이 커지면서 빚을 활용한 레버리지 전략에 뛰어드는 개인이 많아진 영향이다.

문제는 이 과정에서 무심코 개설한 마이너스통장·카드론 등이 주택담보대출(주담대) 한도를 크게 깎아내리는 결과로 이어지고 있다는 점이다.

최근 대출 규제가 한층 더 촘촘해지면서 소비자들이 실제 체감하는 대출 여력은 이전보다 뚜렷하게 줄어들었다는 지적이 나온다.

◆관건은 결국 ‘DSR’…모든 부채를 합한 상환능력 지표

23일 금융권에 따르면 총부채원리금상환비율(DSR)은 개인의 연 소득 대비 연간 원리금 상환액의 비율이다.

△대출이 많을수록 △상환 부담이 커질수록 △소득이 낮을수록 기준을 초과할 위험이 커진다.

현재 은행권 DSR 규제선은 40%, 제2금융권은 50% 수준이다. 단 한 건의 신규 대출도 이 기준 안에서만 가능하다.

◆7월부터 수도권 전면 적용…‘스트레스 DSR 3단계’가 바꾼 판

올해 7월부터는 수도권을 중심으로 스트레스 DSR 3단계가 시행됐다.

이 제도는 각종 대출 심사 시 실제 금리에 1.5%포인트를 가산한 가상의 금리를 적용해 상환능력을 평가한다.

즉, 실제로 더 높은 금리를 내는 것은 아니지만 심사 금리가 높아진 만큼 DSR이 빠르게 증가한다. 결과적으로 대출 한도가 더 줄어드는 구조다.

금융소비자들 입장에서는 예전 같으면 되던 한도가 이제는 안 되는 상황이 벌어지는 셈이다.

◆마이너스통장은 ‘잔액’ 아닌 ‘한도 전체’가 대출

특히 마이너스통장이 DSR을 악화시키는 핵심 요인으로 꼽힌다.

이 상품은 실제로 돈을 쓰지 않았더라도 설정된 한도 전액이 대출로 산정된다.

예를 들어 3000만원 한도의 마통을 만들면 0원을 쓰고 있어도 DSR 계산에서는 3000만원 대출을 보유한 것과 같은 효과가 발생한다.

카드사의 고금리 신용대출인 카드론도 마찬가지로 불리하게 반영된다.

일선 은행 창구에서는 주택 구매 직전 마통을 개설했다가 주담대 한도가 반절 가까이 줄어 충격을 받는 사례가 빈번하다는 후문이다.

일부 실수요자는 “어차피 안 쓰면 되는 줄 알았다”고 말하지만 DSR 규제에서는 그런 논리가 통하지 않는다.

◆전문가들이 말하는 ‘진짜’ 금융 리스크

금융업계 한 관계자는 “마이너스통장은 실제 사용 여부와 상관없이 한도 전액이 대출로 잡히기 때문에 DSR을 급격히 높이는 주범”이라며 “급전이 필요하더라도 무심코 개설하는 것은 향후 주담대 한도를 깎아먹는 결과로 이어질 수 있다”고 말했다.

이어 “최근 스트레스 DSR 3단계 도입으로 금리에 1.5%포인트가 더해져 심사가 이뤄지면서 체감 한도가 전반적으로 줄었다”며 “과거와 같은 대출 전략을 그대로 적용하면 원하는 자금을 확보하기 어렵기 때문에 사전에 반드시 총부채 구조를 점검해야 한다”고 덧붙였다.

그는 “마이너스통장이나 카드론은 편리하지만 DSR 산정 시 불리하게 반영되는 상품”이라며 “마이너스통장은 잔액이 아닌 ‘한도 전체’를 대출로 간주하기 때문에 주택담보대출을 준비 중인 실수요자라면 개설 자체를 신중하게 고려해야 한다”고 강조했다.

빚투 분위기 속에서 신용대출을 늘리는 것은 단기적으로는 유동성을 확보하는 수단이다.

DSR 규제가 강화된 현 상황에서는 오히려 장기적인 자금 조달 능력을 악화시킬 수 있다. 변동금리 비중이 높은 차주는 위험 관리가 더욱 중요하다.

또 다른 관계자는 “DSR 규제의 취지는 가계부채의 질을 관리하는 데 있다”며 “심사 금리가 높아진 만큼 무리한 차입이 사실상 어려워졌고, 소비자들이 대출 구조를 보다 계획적으로 관리하도록 유도하는 측면도 있다”고 설명했다.

◆“빚내는 시대”에서 “빌릴 수 없는 시대”로

주담대를 앞두고 있다면 불필요한 마이너스통장이나 카드론을 정리하는 것만으로도 한도가 상당히 개선되는 경우가 많다. 주택 구매 계획이 있다면 대출 전 ‘DSR 다이어트’를 하는 것이 필수라고 전문가들은 조언한다.

DSR 규제는 앞으로도 강화될 가능성이 높다.

시장 변동성이 커지고 금리 인상이 재차 거론되면서, 금융당국은 가계부채 관리 기조를 유지할 수밖에 없기 때문이다.

금융권 일각에서는 올해 하반기~내년 상반기가 대출 전략 전환의 분기점이 될 것이라는 분석도 나온다.

이제는 빌리는 것이 아닌 빌릴 수 있는 구조를 만드는 것이 중요해진 시대다.

