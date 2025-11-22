“함께 잘 사는 길로 가야”… 李대통령, G20서 ‘포용성장’ 3대 제안

이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의 첫 세션에 참석해 “격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀 함께 잘 사는 길로 가야 한다”라며 포용성장을 위한 3대 제안을 했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 제1세션에서 발언을 마치고 자리에 앉아 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 남아공 요하네스버그에서 ‘누구도 소외되지 않는 포용적·지속가능한 성장’을 주제로 열린 G20 정상회의 1세션에서 “지금 전 세계가 저성장·불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해있다”며 “이대로 격차와 불균형이 심화하면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것”이라고 진단했다. 이 대통령은 “격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀 함께 잘 사는 길로 가기 위해 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해보고자 한다”며 △지속성장을 위한 경제 체질 근본 변화 △성장잠재력 제고를 위한 예측가능한 무역 투자 환경 조성 △개도국 성장을 위한 개발협력 효과 강화를 제안했다.

이 대통령은 먼저 지속성장을 위한 경제 체질 근본 변화 방안으로 “성장잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해 부를 창출하고 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 한다”며 “이를 위해 대한민국은 인공지능(AI) 등 미래 성장 분야에 투자해 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 ‘성과 중심의 재정 정책’을 추진하고 있다”고 말했다. 이어 “개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한돼 지속가능한 성장 동력이 약화하고 있다”며 “개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 ‘부채의 지속가능성’ 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 한다”고 강조했다. 그러면서 “우리 대한민국은 이를 위해 ‘아프리카 협력 프레임워크’ 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획”이라고 덧붙였다.

성장잠재력 제고를 위한 예측 가능한 무역 투자 환경 조성과 관련해서는 이 대통령은 세계무역기구의 기능 회복을 강조했다. 이 대통령은 “대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 각료회의의 성공을 위해 적극 협력할 것”이라며 “또한 대한민국이 선도해온 ‘투자원활화 협정’이 내년 WTO 각료회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

G20 정상회의가 열린 남아공 요하네스버그의 한 고속도로에 이재명 대통령 등 참석하는 정상들의 사진이 걸려있는 모습. AFP연합뉴스

개도국 성장을 위한 개발협력 효과 강화를 위해서는 이 대통령은 “우리 대한민국은 ‘부산글로벌파트너십포럼’을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔다”며 “대한민국이 ‘다자개발은행 개혁 로드맵 평가·보고 체계 채택’도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠다”고 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 “대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것”이라고 했다.

이 대통령은 G20 회원국들을 향해 “지금 우리는 지속가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 한다”며 “대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다하겠다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용성장을 추구해 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

