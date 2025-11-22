동백항 차량 추락 사건… 차량에서 여동생만 사망한 이유는?

바다로 추락한 차량에서 오빠만 살아남은 사건의 실체가 공개됐다. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

바다로 추락한 차량에서 여동생은 사망, 오빠만 살아남은 사건의 실체가 공개됐다.

지난 21일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들4’에서는 남해지방해양경찰청 반부패수사팀장 정현석 경위, 울산해양경찰서 형사계 배찬현 경사, 남해지방해양경찰청 반부패수사팀 조재국 경사와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사 일지를 공개했다.

당일 사건 현장 신고. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

동백항에서 차량이 바다로 추락했다는 신고가 접수된 당일 현장 CCTV가 언론에 보도되며 큰 충격을 안긴 바 있다. 사건은 “차가 바다에 빠졌고 탑승자가 두 명”이라는 신고로 시작됐다.

조수석에 있던 오빠 최 씨(가명)는 침몰 직전 탈출했지만, 운전석의 여동생은 안전벨트조차 풀지 못한 상태로 숨진 채 발견됐다. 그러나 CCTV 확인 결과 여동생 역시 탈출이 불가능해 보이지 않아 의심이 제기됐다.

수사팀은 보험사 실장으로부터 “2주 전에도 추락 사고가 있었다”는 말을 들었다. 당시에는 여동생만 차량에 있었는데, 신고자에 따르면 최 씨가 사고 지점을 정확히 찾아와 놀란 기색 없이 여동생을 데리고 갔다는 것이다.

여동생 사망 직전 사망보험금이 10배나 상향된 상태였다. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

보험 조사 결과, 여동생은 최근 자동차 사망보험금을 10배 상향하고 운전자 보험까지 추가로 가입했다. 보험금 6억9000만 원의 수익자는 최 씨로 변경돼 있었다. 당시 여동생은 뇌종양 재발로 시한부 판정을 받은 상태였다.

최 씨는 “급발진인지, 페달을 잘못 밟은 건지 차가 ‘웅’하는 소음과 추락했다”고 진술했지만, 이는 거짓이었다.

그는 사고 두 시간 전 현장에 도착해 주변을 점검했고, 여동생을 운전석으로 옮기는 모습이 CCTV에 찍혔다. 1차 사고 후유증으로 여동생은 기력이 없어 서 있기조차 어려운 상태였고, 치료 기록도 없었다.

의식이 없는 여동생을 데리고 다니며 사전 답사를 한 최 씨. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

그런데도 최 씨는 사고 6일 전부터 매일, 어떤 날은 두 번씩 동생을 짐짝처럼 끌고 다니며 추락 가능한 장소를 답사했다. 여동생의 모습에 김선영은 눈물을 터뜨렸다.

수사팀은 공범 의심 인물로 최 씨의 부인을 특정했다. 두 사람은 1차 사고 당시에도 함께 있었고, 사전답사 동선 역시 일치했다.

사건 당시. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

최 씨는 1억 원이 넘는 빚을 지고도 도박에 빠져 있었으며, 아버지 사망보험금과 동생 카드로 카드론까지 받아 도박 자금으로 탕진했다.

수사팀은 확보한 증거를 통해 살인으로 구속영장을 신청했지만, 영장 발부 당일 최 씨는 실종됐고 결국 사망한 채 발견됐다. 최 씨의 부인은 남편에게 책임을 떠넘기며 오히려 언론을 비난하는 모습을 보였지만, 1심에서 징역 5년, 항소심에서 8년형을 선고받았다.

게스트로 출연한 안정환을 비롯해 사건의 실체를 알게 된 시청자들은 “너무 안타까운 사건”이라며 분노를 드러냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지