유통업계, 먹거리부터 리빙·해외직구 상품까지…다양한 카테고리 제품 할인전

유통업계가 신선 먹거리부터 리빙·해외직구 상품에 이르기까지 다양한 카테고리 제품을 할인가에 선보인다.

쿠팡 제공

22일 업계에 따르면 쿠팡이 9000여개 먹거리를 모은 '식품 블랙프라이데이' 할인 기획전을 오는 30일까지 진행한다.

이번 기획전은 1000여개 인기 식품 브랜드가 참여하는 대규모 행사로 고객들은 다양한 먹거리를 한눈에 만나 볼 수 있다.

라면·밀키트 등의 가공·즉석식품을 비롯해 오일·소스, 생수·음료·커피, 스낵·과자·디저트, 건강식품까지 폭넓은 카테고리를 선보인다.

대표 상품으로는 △종근당건강 비타민D 2000IU △풍년보감 6년근 고려홍삼정 에브리데이100 홍삼스틱 △완전두유 검은콩 17곡 고칼슘 △황금이네 생강청 △나우그린 프리미엄 비피더스 특허균 등이 있다.

쿠팡은 또 같은 기간 와우회원을 대상으로 유럽에서 공수한 '프리미엄 햇 올리브오일 사전예약'도 진행한다.

이 제품은 지난 10월~11월 가을에 수확한 유럽산 올리브를 바로 압착해 항공직송으로 공수한 것이다.

△이리아다 △오로델데시에르토 △오로바일렌 △엘리존도 △꾸악 △프루네티 누오브 등 유럽을 대표하는 6개 브랜드의 대표상품도 만나볼 수 있다.

할인 혜택과 함께 선보이는 상품들은 쿠팡 와우회원만 사전예약 가능하며 배송은 다음 달부터 순차 발송 예정이다.

SSG닷컴이 오는 26일까지 '22Week(위크) 행사를 열고 쓱배송 장보기 신선·가공식품, 일상용품을 특가에 판매한다.

신선식품은 미국산 우삼겹, 계란, 활 전복, 딸기, 시금치, 재래김 등을 최대 50% 할인한다.

가공식품은 CJ 햇반 잡곡밥 130g·6개, CJ 더건강한 닭가슴살 통살구이 페퍼 100g, 오뚜기 콤비네이션 피자 415g 등을 각 2개 이상 구매 시 50% 할인가에 구매할 수 있다.

생활용품으로는 깨끗한나라 아이리스 프리미엄 30m·30롤과 해피바스 퍼퓸 바디워시 페어앤프리지아향 900g을 특가에, 테크 실내건조 세탁세제 3ℓ는 원 플러스 원(1+1) 구성으로 선보인다.

행사 기간 최대 2만2000원까지 할인되는 쿠폰을 매일 1장씩 지급하는 랜덤 뽑기 이벤트도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 "고물가 시대에 알뜰 쇼핑에 실질적인 도움이 되도록 이마트와 함께 쓱배송 특가 행사를 준비했다"고 말했다.

롯데온은 라로슈포제 50주년을 기념해 '라로슈포제 오픈런'을 진행한다.

오는 23일까지 4일간 라로슈포제 50주년 기념 시카밤 200㎖ 대용량 기획세트를 단독으로 선보인다.

라로슈포제의 인기 제품인 시카플라스트 밤 B5+와 레브르 립밤 기획도 준비했다.

10만 원 이상 구매 고객에게 선착순으로 50주년 단독 사은품을 증정한다.

앞서 롯데온은 지난 20일부터 인플루언서 밀라논나와 협업한 콘텐츠도 공개한 바 있다.

11번가가 국내 프리미엄 소파 브랜드 '자코모(JAKOMO)'와 협업해 오는 24일부터 30일까지 단독 특가 프로모션을 실시한다.

자코모 '어보브 스윙' 시리즈부터 '디뮤어 스윙', '비엔토', '오딘', '플레라', '콘테', '카밍' 등 인기 시리즈들을 엄선해 최대 24% 할인된 가격으로 선보인다.

대표 제품으로 △어보브 스윙 3인 기능성 소파+쿠션 △비엔토 3.5인 소가죽 소파 △일레븐 스윙 4인 기능성 소파+쿠션 등이 있다.

행사 기간 구매 제품에 따라 최대 20만원 상당의 '스툴'을 사은품으로 받을 수 있다.

알리익스프레스가 광군제의 열기를 이어받아 다음 달 3일까지 '블랙프라이데이' 대규모 할인 행사를 진행한다.

국내 및 해외 직구 상품 전반에서 최대 70% 할인, 최대 16% 추가 쿠폰 할인, 카드사 제휴 할인, 랜덤 경품 등으로 구성된다.

특히 전자제품, 패션·잡화, 홈라이프, 키즈·토이, 소형가전 등 연말 선물 수요가 높은 카테고리를 중심으로 상품을 구성했다.

테마별 프로모션도 준비했다.

'블랙프라이데이(20~24일)' 메인 행사에서는 전 카테고리를 대상으로 최대 43만2300원 상당의 쿠폰 패키지가 제공되며, 최대 70%까지 할인 혜택을 누릴 수 있다.

'알급날(25~27일)' 기간에는 식품·생필품·생활가전 등 생활 밀접형 상품을 중심으로 최대 50% 한정 타임세일이 진행된다.

'인기브랜드 특가전(28~30일)'을 통해서는 프리미엄 가전 등 인기 브랜드 제품을 최대 50% 할인가에 판매하는 타임세일이 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지