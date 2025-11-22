‘동탄2’에 700병상 고려대 병원 건립…화성시, 우선협상대상자 선정

화성특례시 동탄신도시에 700병상 넘는 대규모 종합병원이 들어선다. 의료시설 용지와 주상복합 용지를 패키지로 매각하는 형태로 추진되는 이번 사업은 수도권 남부 의료 거점 확보를 두고 업계의 비상한 관심을 끌어왔다.

21일 화성시에 따르면 동탄2 종합병원 유치를 위한 민간개발사업의 우선협상대상자로 고려대학교 의료원(고려중앙학원) 컨소시엄이 선정됐다.

시와 한국토지주택공사(LH)는 이날 ‘화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’의 우선협상대상자를 이같이 결정하고 택지개발지구 사업의 물꼬를 텄다.

해당 컨소시엄에는 고려대 의료원 외에 우미건설과 한양건설 등이 시공사로 참여했다. 또 미래에셋증권과 하나은행이 참여해 자금을 조달한다.

고려대 의료원 컨소시엄은 의료시설 용지와 도시지원시설 용지를 활용해 700병상 이상의 종합병원을 비롯해 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔을 건립한다. 중앙광장을 축으로 생애 주기를 아우르는 복합케어 공간을 구성한다.

주상복합 용지의 경우 마을형 랜드마크 단지와 연도형 상업시설이 조화를 이루도록 설계됐다. 골목·공원을 갖춘 마을형 커뮤니티의 모습을 띤다.

앞서 지난달 30일 마감한 민간사업자 공모에는 고려대 의료원 컨소시엄과 순천향대 의료원 컨소시엄이 각각 사업계획서를 제출했다.

LH는 이날 평가위원회를 열어 두 컨소시엄이 제출한 사업계획 등을 평가했다. 그동안 시민들은 두 의료원이 내세우는 의료서비스의 장점과 병원 조성계획 등에 관심을 보이며 심사결과에 주목해왔다.

화성시와 LH는 향후 의료기관 개설허가 신청 및 보건복지부 협의를 거쳐 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 단계적으로 사업을 추진할 예정이다. 지역완결형 의료체계를 구축하는데 방점이 찍혔다.

정명근 시장은 “수도권 남부 의료 거점 확보를 위한 최상급 병원을 기대한다”며 “생명권과 직결된 핵심 인프라인 종합병원이 차질없이 건립되도록 행정력을 집중하겠다”고 약속했다.

