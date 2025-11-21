‘놀뭐’ 저격한 이이경 “하차 권유받았다…매 순간 울화 치밀어”

배우 이이경이 최근 불거진 사생활 루머와 예능 프로그램 하차와 관련해 자신의 입장을 처음으로 직접 밝혔다. 뉴스1

배우 이이경이 최근 불거진 사생활 루머와 예능 프로그램 하차와 관련해 자신의 입장을 처음으로 직접 밝혔다.

21일 이이경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 폭로자에 대한 고소장을 공개하며 장문의 글을 게시했다. 그는 “그동안 저의 입장을 이야기하지 않았던 이유는, 변호사를 선임하고 유포자에 대한 형사 고소를 완료하기 전까지 언급을 자제해 달라는 소속사의 요청이 있었기 때문”이라고 밝히며, 이번 사태에 대한 법적 대응 상황을 알렸다.

이이경은 “며칠 전 저는 서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술 조사를 하고 왔다. 루머에 대한 저의 입장을 전달했고, 협박 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다”고 밝혔다.

그는 이어 “실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복하는데, 회사에서는 허위사실에 대해 진실 공방을 할 이유도 없다며 한 번 더 저를 진정시켜 줬다”고 상황을 설명하며 답답한 심정을 토로했다.

특히 이이경은 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 하차 경위에 대해 상세히 전했다. 그는 “하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만, 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 저희는 자진 하차를 선택하게 된 것”이라고 밝혔다.

이와 함께 과거 ‘면치기’ 논란을 언급하며 “이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국숫집을 빌렸다며 부탁을 했고 ‘예능으로 하는 겁니다!’라는 저의 멘트는 편집됐다. 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했다”고 억울함을 토로했다.

또한 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’와 관련해서도 “그 외 예능에서는 VCR로만 하겠다고 전달받았지만, 기사를 보고 교체가 되었다는 사실을 알게 됐다”며 예상치 못한 하차 통보를 언급했다.

현재 촬영 일정에 차질이 없다는 이이경은 “최근 영화 ‘세대유감’ 촬영을 마쳤고, 베트남 영화와 해외 드라마, 예능 촬영은 잘 진행하고 있다”고 근황을 전했다.

마지막으로 그는 “여러분들이 궁금하실 결말은, 영장이 발부된 후 곧 용의자가 특정될 것이다. 독일에 있다 하더라도 직접 독일 현지에 가서 고소장을 제출할 것이다. 악플러 또한 절대 선처 없다”며 강경한 대응을 예고했다.

이번 논란은 지난달 20일, 자신을 독일인이라 주장한 네티즌 A씨가 이이경과 나눈 메시지라며 성적인 대화를 공개하면서 시작됐다. A씨는 이이경 소속사 상영이엔티가 법적 대응을 예고하자 사과문을 올렸으나, 이후 입장을 번복하고 계정을 돌연 삭제했다. 이번 여파로 이이경은 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차하고 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC 자리에서도 교체됐다. 소속사는 허위사실 유포에 대해 법적 대응을 이어가고 있다.

<다음은 이이경 입장 전문>

이이경입니다. 그동안 저의 입장을 이야기하지 않았던 이유는 변호사를 선임하고 유포자에 대한 형사 고소를 완료하기 전까지 언급을 자제해 달라는 소속사의 요청이 있었기 때문입니다. 며칠 전 저는 서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술 조사를 하고 왔습니다. 루머에 대한 저의 입장을 전달했고, 협박 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤습니다. 매 순간순간 울화가 치밀었습니다. 실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복하는데, 회사에서는 허위사실에 대해 진실 공방을 할 이유도 없다며 한 번 더 저를 진정시켜 주었습니다. 하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만, 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 저희는 자진 하차를 선택하게 된 것입니다. 이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁을 하였고 "예능으로 하는 겁니다!"라는 저의 멘트는 편집되었습니다. 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 저의 이미지는 큰 손상을 입게 되었습니다. 그 외 예능에서는 VCR로만 하겠다고 전달받았지만, 기사를 보고 교체가 되었다는 사실을 알게 되었습니다. 현재 촬영은 변동 없이 하고 있습니다. 최근 영화 '세대유감' 촬영을 마쳤고, 베트남 영화와 해외 드라마, 예능 촬영은 잘 진행하고 있습니다. 여러분이 궁금하실 결말은, 영장이 발부된 후 곧 용의자가 특정될 것입니다. 독일에 있다 하더라도 직접 독일 현지에 가서 고소장을 제출할 것입니다. 악플러 또한 절대 선처 없습니다. 마지막으로 저를 믿고 기다려 주는 팬분들, 그리고 믿어 주고 의리를 지켜 준 '나는 솔로', '용감한 형사들', '핸썸가이즈', 그 외 모든 분들께 감사드립니다.

