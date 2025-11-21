中관영매체, 韓에 AI 공동전선 제안

중국 관영매체가 한국을 향해 인공지능(AI) 공동전선을 제안했다.

20일 중국 관영 글로벌타임스는 사설 격인 ‘GT 목소리’(GT Voice)에서 “중국과 한국은 모두 AI를 국가의 전략적 우선순위로 격상하고 상당한 국제 경쟁력을 구축했다”며 공동 연구소 설립, 기술 공유, 규제 체계 조율 등을 구체적인 협력 방향으로 제시했다. 이어 중국은 애플리케이션 생태계·기술인프라·시스템 구현 등 분야에서 우위를 보이고, 한국은 기술 기반이 탄탄하며 실무 전문성이 높아 협력 효과가 상당할 것이라며 “양국이 기술 장벽을 극복하고 제조·서비스 부문 전반에 걸쳐 AI를 적용해 관련 시장을 함께 확대할 수 있다”고 강조했다.

이재명 대통령(오른쪽)이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장국 인계식에서 2026 APEC 의장국인 중국의 시진핑 국가주석에게 의장직 지위를 넘기며 악수하고 있다. 연합뉴스

이 같은 주장은 최근 중국과의 기술 격차 축소, 대미 투자 확대에 따른 공동화 우려에 직면한 한국 산업계 상황을 진단하는 과정에서 나왔다. 글로벌타임스는 철강·이차전지·자동차 등 한국 10대 수출 주력업종 중 절반이 기업 경쟁력 측면에서 이미 중국에 추월당했으며, 5년 뒤 10대 업종 모두가 뒤처질 것으로 전망된다는 한국경제인협회의 최근 조사내용을 언급하며 “중국과의 산업 경쟁에 대한 논의가 한국 내에서 심화하고 있으며, 이는 정부와 재계 전반의 불안감을 반영한다”고 평가했다.

또 한국이 3500억 달러(약 515조원) 대미 투자로 미국과의 경제적 유대를 강화하고 있다는 점을 언급하며 “이러한 약속은 국내 산업의 잠재적 투자 유출과 산업공동화 위험에 대한 우려를 불러일으킨다”고 진단했다.

글로벌타임스는 “이중 압력에 휩싸인 한국 산업계의 불안감이 고조되고 있으며 선제 대응이 절실하다”며 결정적 해법으로 중국과의 협력을 비롯한 광범위하고 다양한 국제 파트너십 구축을 제시했다.

삼성전자·현대차·SK·LG 등 주요 그룹이 반도체와 AI 등 신성장 분야에 향후 5년간 5500억달러(약 810조원) 규모 투자를 발표한 데 대해서도 “상호 밀접하게 연결된 글로벌 공급망에서는 국내 투자나 단일 동맹 강화만으로는 포괄적 해결책을 제시할 수 없다”며 “핵심 기술 분야에서 선두를 유지하는 동시에 신흥 산업 분야에서 중국과의 협력을 적극적으로 모색하는 것이 매우 중요하다”고 주장했다.

관영 매체의 이 같은 사설은 최근 중국과 일본의 관계가 악화하는 상황에서 나온 것이어서 더욱 눈길을 끈다. 지난 7일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 일본 개입’ 발언 이후 중국은 사실상의 경제 제재를 비롯한 대일(對日) 압박에 연일 나서는 한편 한국을 향해서는 유화적 태도를 보이며 연대의 신호를 발신하고 있다.

