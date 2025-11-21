김영삼 대통령 서거 10주기 추모식 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 헌화 후 묵념을 하고 있다.

강훈식(왼쪽) 대통령실 비서실장과 주호영 국회부의장이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 행사 시작 전 대화를 나누고 있다.

강훈식 대통령실 비서실장과 국민의힘 장동혁 대표가 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 행사 시작을 기다리고 있다.

강훈식(왼쪽부터) 대통령실 비서실장과 주호영 국회부의장, 국민의힘 장동혁 대표가 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 행사 시작을 기다리고 있다.

김현철 김영삼대통령기념재단 이사장과 강훈식 대통령실 비서실장이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 인사를 나누고 있다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 헌화를 하기 위해 이동하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)를 비롯한 국민의힘 의원들이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 헌화 및 묵념을 마치고 자리로 돌아가고 있다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들이 21일 오전 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 헌화 후 묵념하고 있다.

강훈식 대통령실 비서실장이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 추도사를 하고 있다.

강훈식 대통령실 비서실장이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 분향하고 있다.

윤호중(가운데) 행정안전부 장관이 21일 서울 동작구 서울현충원에서 열린 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식에서 헌화 후 묵념하고 있다.

21일 서울 동작구 국립서울현충원에서 김영삼 대통령 서거 10주기 추모식이 열린 가운데 강훈식 대통령실 비서실장, 국민의힘 장동혁 대표 등 정치권 인사들이 참석해 김 전 대통령에 대한 예를 표했다.

이재명 대통령은 21일 고(故) 김영삼 전 대통령의 서거 10주기를 맞아 "어떠한 시련과 난관이 있더라도 김 전 대통령께서 보여주신 신념과 결단처럼 흔들림 없이 더욱 성숙한 민주국가, 진정한 민주공화국을 향한 걸음을 멈추지 않겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 10주기 추모식에서 강훈식 비서실장이 대독한 추도사를 통해 "대도무문(大道無門), 바른길에는 거칠 것이 없다던 대통령님의 말씀을 다시금 마음에 새긴다"며 이같이 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지