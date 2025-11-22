‘가민’이 러너 필수템이라는데…달리기 안 하는 사람이 쓰면? [이동수는 이동중]

최근 부는 ‘러닝 열풍’의 중심엔 가민의 스마트워치가 있다. 스마트워치임에도 불구하고 러닝 페이스, 최대산소섭취량 등 심폐 능력과 지구력을 정확하게 측정할 수 있어 기록 향상을 노리는 러너들에게 필수 장비로 떠올랐다. 그렇다면 러닝족이 아니지만 건강을 챙기고 싶은 사람에게도 가민의 스마트워치는 유용할까.

올해 하반기 출시된 가민의 ‘베뉴 X1’은 아웃도어·러닝·트레일 워치가 아닌 웰니스(건강) 워치로 분류된다. 러닝 워치의 고급 측정 기능과 함께 업무·수면 등 실용적인 스마트워치 기능이 대거 탑재돼서다.

베뉴 X1을 체험한 뒤 내린 결론도 같다. 현재 운동을 하지 않더라도 언제든 운동을 시작하고픈 의지가 있는 사용자, 운동 외에도 전반적인 건강 지표를 확인하고 일상에서 스마트워치를 활용하고 싶은 사용자 등에게 어울리는 기기였다.

베뉴 X1은 24시간 건강을 모니터링하기 위한 선결조건인 착용감에 신경을 많이 썼다는 인상을 받았다. 가민 제품 중 가장 큰 2인치 사각형 아몰레드(AMOLED) 디스플레이를 채택했음에도 본체 두께는 2인치 디스플레이 기기 중 가장 얇은 8㎜, 가장 가벼운 33g을 구현했다. 기본 제공되는 나일론 밴드와 함께 착용하면 잠을 잘 때도, 운동할 때도 별다른 불편함을 느끼지 못했다.

기기를 손목뼈 바로 위에 착용할 수 있다는 것도 차별점이다. 타사 스마트워치는 센서와 피부 밀착도를 높이기 위해 손목뼈보다 안쪽 위치에 스마트워치를 착용하도록 안내하는데, 베뉴 X1은 일반 시계처럼 손목뼈 위에 착용하도록 권장한다.

가장 유용한 기능은 모닝 리포트와 건강 스냅샷이었다. 모닝 리포트는 잠에서 깨어나는 즉시 수면, 트레이닝 전망, 심박변이도(HRV) 상태, 날씨 등 맞춤형 요약 정보를 제공해 이용자의 건강 상태와 날씨, 일정 등에 맞춰 하루 일정을 계획하도록 돕는다. 건강 스냅샷은 2분간의 측정으로 스트레스, 심박수, 혈중 산소포화도, 호흡 등 이용자의 전반적인 건강 상태를 측정하는 기능이다. 매일 같은 시간 측정해 몸이 어떻게 변화하고 있는지 한눈에 확인할 수 있다.

특이한 기능으론 ‘바디 배터리’가 눈에 띄었다. 타사 스마트워치들은 기상 직후 내 몸 상태를 점수로 변환해주는데, 바디 배터리는 한 걸음 더 나아가 그날 활동에 따라 신체에 남은 에너지가 몇이나 되는지 점수화해 알려줬다. 일과가 끝날 때 내 신체 에너지 레벨이 어느 정도인지 확인해 향후 휴식을 취하거나 추가 활동에 나서는 등 판단에 도움이 됐다.

시차 적응 어드바이저는 운동뿐 아니라 일상생활에서도 가민의 고도화된 센싱 기술을 확인할 수 있는 기능이다. 가령 언제 어느 나라로 출국할지 일정을 입력하면 베뉴 X1이 출국일 며칠 전부터 빛 노출, 수면 일정, 운동 등을 안내하며 현지에 도착했을 때 가장 최적의 컨디션을 낼 수 있게끔 국내에서부터 컨디션을 조절해준다. 언제 잠드는 것이 시차 적응에 좋은지, 빛 노출 정도는 어느 선이 적당한지까지 세세하게 알려준다. 건강 지표를 토대로 현재 고도와 열기를 어떻게 견디고 있는지 확인하는 ‘열 및 고도 적응’ 기능도 타사에선 찾아볼 수 없는 기능이었다.

베뉴 X1은 기존 웰니스 워치들과 차별화된 고급 지도·골프 기능도 갖췄다. 베뉴 시리즈에서 처음으로 피닉스·에픽스 등 고급 라인 수준의 온디바이스 지도를 탑재해 러닝이나 사이클링에서 쉽게 경로를 확인할 수 있고, 내장된 풀컬러 지도에서 4만 곳 이상의 전 세계 골프 코스를 볼 수 있다. 2인치 대형 디스플레이로 지도를 보니 기존 둥근 화면보다 지도가 훨씬 넓고 직관적으로 보였다.

사용자 인터페이스(UI)는 아쉬운 점으로 꼽힌다. 2인치 디스플레이를 적용해 가독성은 뛰어났지만 투박한 UI 디자인이 베뉴 X1이 가진 첨단 기능 수준에 미치지 못했다. 전화 기능은 스마트폰에 연결된 통화 앱에 따라 전화를 수신한 뒤에도 진동이 멈추지 않는 경우가 있었다.

