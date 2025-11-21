'당신이 죽였다' 전소니, 글로벌 흥행 기념 미공개 스틸 공개

전소니가 주연으로 출연하는 '당신이 죽였다'가 글로벌 흥행을 이끄는 가운데, 미공개 스틸이 공개됐다. 넷플릭스 제공

배우 전소니가 주연으로 출연하는 ‘당신이 죽였다’가 글로벌 흥행을 이끄는 가운데, 미공개 스틸이 공개됐다.

넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’는 지난 7일 공개 이후 연일 글로벌 흥행을 주도하며 눈부신 성과를 거두고 있다.

공개 2주 차 기준, 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 오르며 국내를 넘어 해외 시청자들의 공감을 동시에 얻는 쾌거를 달성한 것이다.

전소니의 극중 감정 표현. 넷플릭스 제공

이에 전소니가 조은수로서 보여준 몰입도 높은 연기와 섬세한 감정 표현에도 관심이 집중되고 있다.

‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다.

전소니는 단짝 친구 조희수가 폭력의 굴레에서 벗어날 수 있도록 적극적으로 맞서 싸우는 조은수의 면면을 섬세하게 표현하며 서사에 설득력을 부여했다.

조은수로 완벽하게 분한 전소니. 넷플릭스 제공

전소니의 소속사 페이블컴퍼니는 작품의 글로벌 성과를 기념하며 조은수로 분한 전소니의 미공개 스틸을 공개했다.

스틸에는 각 인물을 마주할 때마다 달라지는 전소니의 눈빛, 팽팽한 신경전 속 긴장감 넘치는 순간, 그리고 캐릭터에 깊이 몰입한 섬세한 표정까지 포착되어 조은수의 다층적 감정을 생생하게 전달했다.

또한 친구 희수를 향한 다정한 순간, 위기 속 고뇌하는 모습, 인간미 넘치는 일상의 순간 등 다채로운 장면이 담겨 작품 속 서사의 폭과 몰입도를 한층 높였다.

전소니의 미공개 스틸에서 다채로운 모습을 엿볼 수 있다. 넷플릭스 제공

조은수는 가정폭력이라는 트라우마를 지니고 있음에도 끝내 과거와 정면으로 마주하며 이를 극복해 나가는 인물이다.

전소니는 조은수가 겪어내야 했던 상처와 감정을 유기적으로 연결하며, 변화하는 인물의 내면을 다채로운 연기 변주로 구현해 시청자에게 몰입감을 선사했다.

이를 통해 시청자는 조은수의 시선으로 함께 현실을 들여다보고, 그의 선택을 응원하며 깊은 공감을 할 수 있었다는 평이 주를 이룬다.

조은수로 활약하는 전소니의 모습이 기대된다. 넷플릭스 제공

조은수가 떳떳하고 용기 있는 선택으로 삶과 행복을 되찾는 순간, 전소니의 표현력은 그 과정을 더욱 선명하고 분명하게 만들었다.

심리 스릴러 장르 속에서도 긴장과 감정의 완급을 자유자재로 조절하며, 인물 간 관계의 결을 세밀하게 살린 그의 연기는 서사의 밀도를 높이고 시청자에게 묵직한 울림을 남겼다.

이렇듯 ‘당신이 죽였다’를 통해 한층 확장된 감정 스펙트럼과 깊어진 표현력을 선보인 전소니의 다음 선택에 대한 기대가 자연스럽게 이어지고 있다.

