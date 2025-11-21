‘초밥모집’이라니…경희대 입학처 홈페이지에 뜬 의문의 문구

경희대학교 수시모집 합격자 발표를 앞두고 입학처 홈페이지에 ‘초밥모집 합격자 발표’라는 문구가 떴다는 게시물이 퍼지며 화제가 됐다.

지난 19일 한 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼에 올라온 해당 게시물은 21일 기준 조회수 320만회를 넘기며 각종 커뮤니티로 확산했고 “나도 같은 화면을 봤다”는 인증 글까지 이어졌다.

이에 누리꾼들은 “경희대에 초밥전형이 생겼냐”, “스시로 대학 가는 시대” 등 유머러스한 반응을 보였다. 일부는 “수시가 ‘스시’로 오기되면서 초밥으로 번역된 것 아니냐”는 추측을 내놓기도 했다.

그러나 경희대 측은 해당 화면은 실제로 존재하지 않는다고 밝혔다. 논란 후 홈페이지를 재차 검수했지만 오타나 비정상 화면은 확인되지 않았으며, 문제의 문구를 게시한 사실도 없다는 입장이다.

학교 측은 이번 일을 일부 누리꾼의 단순 장난으로 보고 있는 것으로 전해졌다. 웹 브라우저 편집 기능을 이용하면 개인 화면의 텍스트를 쉽게 바꾼 뒤 캡처해 실제 화면처럼 퍼뜨릴 수 있기 때문이다.

학교 측은 “현재 추가 사실관계를 확인 중이며, 합격자 발표 운영에는 아무런 문제가 없었다”고 강조했다.

