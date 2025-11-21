'-27kg' 홍윤화, 40kg 감량 목표로 한 사연 조명

홍윤화가 –40kg을 결심했다. 홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥

개그맨 홍윤화가 27kg 감량하며 목표인 40kg 감량 달성에 한발짝 가까워졌다. 지난 8월 그는 자신의 인스타그램에 ‘나 27키로 뺐는데 배불리나 공주임ㅋ’라는 글과 함께 디즈니+ ‘배불리힐스’에서 공주 착장을 한 사진을 게재했다. 홍윤화의 감량에 과거 감량 배경에도 관심이 쏠리고 있다.

홍윤화는 지난 4월 ‘건강하고 맛있게, 즐겁게 홍윤화표 다이어트 해보겠다’는 영상을 업로드해 다이어트를 선언했다.

영상에서 그는 다이어트를 선언하게 된 이유를 밝혔다. 가장 큰 이유는 ‘건강’을 목적으로, 나이가 들면서 살찌니까 몸이 힘들다고 말했다. “오빠(김민기)랑 망망이랑 오래살고 싶다”며 건강 챙기기에 대한 의지를 보였다.

이어 “수많은 다이어트를 다 해봤는데 안 빠진 적이 없다”며 자신감 넘치는 태도를 보였다. 올해 크리스마스까지 40kg 감량을 목적으로 한 이 다이어트도 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

홍윤화는 2018년 10월 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘드디어 30키로 성공했유!’라는 글과 함께 인증 사진을 공개했다. 당시 동료 개그맨 김민기와 결혼을 앞두고 있어 8개월간 운동과 식단으로 감량에 성공했다.

홍윤화의 새로운 다이어트 소식에 남편 김민기는 “경사났네, 경사났어. 나한테도 이제 소식을 할 수 있다는 좋은 소식이다”고 들뜬 마음을 보였다.

