핫플레이스 가고 풍성한 혜택까지…네이버지도, 연말맞이 캠페인

네이버지도가 오는 26일부터 다음달 23일까지 트렌디한 장소 콘텐츠를 선보이는 연말맞이 캠페인을 진행한다.

네이버지도 애플리케이션의 예약탭과 발견탭 이용자에게는 선착순과 추첨으로 네이버페이 포인트를 제공한다.

예약탭에서 음식점과 레저·티켓, 체험·클래스 등을 예약하고 방문 후 리뷰까지 작성한 이용자 2만명을 추첨해 2만 네이버페이 포인트를 증정한다.

추첨으로 10명에게는 100만 네이버페이 포인트를 제공한다.

발견탭에서 미션 배너를 클릭한 이용자에게는 선착순으로 최대 1만 네이버페이 포인트를 지급한다.

발견탭 미션은 하루 한 번 참여할 수 있고, 캠페인 기간에는 총 5회 참여할 수 있다.

아울러 5회 참여 이용자 중 10명을 추첨해 100만 네이버페이 포인트를 추가로 제공한다.

네이버는 이와 함께 티빙 오리지널 시리즈 ‘환승연애’ 시즌 1~4에서 나온 다양한 가게와 데이트 장소를 한눈에 확인할 수 있도록 네이버 지도에서 저장 리스트로도 선보인다고 전했다.

