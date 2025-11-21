여기저기서 콜록콜록… 독감 환자 지난해보다 14배 폭증

인플루엔자(독감) 환자가 최근 4주 내내 증가해 지난해 동기 대비 14배 늘어난 것으로 나타났다.

21일 질병관리청에 따르면 올해 46주 차(11월 9∼15일) 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 66.3명으로, 직전 주(50.7명)보다 30.8% 증가했다.

서울 성북구의 한 어린이 전문병원이 진료를 보려는 환자와 보호자들로 붐비고 있다. 연합뉴스

1000명당 의심 환자는 42주 차 7.9명에서 매주 늘고 있다. 올해 46주째의 의심 환자는 1년 전 같은 기간(4.6명)의 14.4배에 달한다.

특히 학령기 청소년에서 환자가 폭증하고 있다. 1000명당 의심 환자를 연령별로 보면 7∼12세(170.4명)와 13∼18세(112.6명)에 집중됐다.

의원급 의료기관에서의 인플루엔자 바이러스 검출률은 44주에 19.0%에서 46주에 36.9%까지 늘었다. 작년 이맘때 검출률(3.6%)의 10배 수준이다.

병원급 의료기관에서도 인플루엔자 입원 환자 수는 46주에 490명으로 이 역시 4주간 증가세를 이어오고 있다.

코로나19 입원 환자 수는 해당 기간 감소했는데 지난해 대비해서는 늘었다. 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자는 44주 201명에서 45주 153명, 46주 145명을 기록했다. 지난해 46주째 병원급 의료기관 입원환자(67명)와 비교하면 2배 이상 늘어난 규모다.

질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 9월22일부터 인플루엔자 국가예방접종 사업을 시행하고 있다. 현재 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인됐지만 현재 접종 중인 백신은 여전히 효과가 있어 서둘러 예방접종을 받는 것이 좋다고 질병청은 설명했다. 65세 이상 고령자의 경우 코로나19 백신과 인플루엔자 백신을 한 번에 접종할 수 있다.

