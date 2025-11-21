창문 없는 6평 사무실에 직원 3명?…100만 유튜버 영상 후폭풍

100만 구독자를 가진 여행 유튜버 이원지가 공개한 사무실의 환경이 화제가 되고 있다.

지난 20일 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '6평 사무실 구함'이라는 제목의 영상이 게시됐는데, 해당 영상에는 지하 2층에 창문이 없는 약 19.8㎡(6평) 규모의 공간에서 근무하는 직원 3명의 모습이 담겼다.

영상 공개 직후 온라인 커뮤니티에서는 비판적인 반응이 잇따랐다.

누리꾼들은 "성장 중인 채널도 아니고 100만 유튜버 사무실이 이 상태면 블랙기업 아니냐", "지하 2층, 창문도 없는 곳에 어떻게 사무실을 구하냐", "6평에 3명이면 교도소 수준 아니냐" 등의 의견을 남겼다.

또 한 누리꾼은 "원지가 유튜버 시작 계기가 회사 스트레스 때문인 것으로 아는데, 막상 대표되니 결국 똑같아지는구나", "100만 유튜버면 벌이도 좋을텐데, 직원한테 돈 너무 박하게 쓴다"는 지적도 제기됐다.

사무실에 대한 논란이 확산되자 이원지는 해당 영상을 비공개 처리하고, 커뮤니티를 통해 입장을 밝혔다.

유튜버 이원지는 "아무래도 영상만으론 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다"며 "이에 따라 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각돼 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다"고 설명했다.

이어 "영상 속 사무 공간이 있는 건물에는 사무실, 뷰티샵, 식당, 판매시설 등 다양한 업종이 입주해 있는 상가 건물로 건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계돼 있다고 들었다"며 지하에 창문이 없는 공간이라 환기조차 안될 것이라는 사람들의 의견에 대해 해명했다.

이어 "때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단해, 다른 요소들과의 종합적인 고려 끝에 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다"고 말했다.

또한 "첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다"며 "남겨주신 의견들을 적극 수용하여 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다"고 밝혔다.

