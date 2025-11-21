이달 1∼20일 수출 8.2%↑…반도체·승용차 20%대 증가

11월 중순(1∼20일) 한국 수출이 핵심 품목인 반도체·승용차의 선전에 힘입어 작년 같은 기간보다 증가했다.



21일 관세청 발표에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 수출액은 385억 달러로 작년보다 8.2% 증가했다.

국내 최대 무역항인 부산항 감만·신감만 부두에서 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억8천만 달러로 역시 8.2% 상승했다. 이달 1∼20일 조업일수는 15.5일로 작년과 같다.



품목별로 보면 반도체(26.5%), 승용차(22.9%)가 각각 20% 넘게 증가하며 수출 증가를 견인했다.



특히 인공지능(AI) 수요 등으로 인해 '슈퍼 사이클'에 접어든 반도체 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 25.3%로, 1년 전보다 3.7%포인트(p) 확대됐다.



선박(2.3%)도 수출이 늘었다.



반면 석유제품(-19.3%), 자동차 부품(-8.1%) 등에서는 감소했다.



주요 수출국에서는 미국이 5.7% 증가했다. 중국은 10.2%, 유럽연합(EU)은 4.9% 늘었다.



반면 베트남(-2.5%), 일본(-3.9%) 등으로는 수출이 줄었다.



같은 기간 수입액은 361억 달러로 작년 동기 대비 3.7% 증가했다.



수입 품목별로는 기계류(13.6%), 정밀기기(8.2%), 승용차(35.6%)에서 증가했고, 반도체(-3.8%), 원유(-16.4%)는 감소했다.



국가별 수입은 중국(5.6%), 미국(13.5%), 유럽연합(15.2%), 일본(1.0%) 등에서 늘었고, 대만(-0.1%) 등에서는 줄었다.



수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 24억 달러 흑자를 기록했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지