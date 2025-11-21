강원 인제 산불 진화율 68%… 헬기 29대 띄워 진화 총력

강원 인제군 기린면 산불 이틀째인 21일 진화율이 68%에 도달한 가운데 진화헬기 29대가 아침 일찍부터 투입돼 막바지 작업에 나섰다.

인제 산불. 산림청 제공

산림 당국에 따르면 장비 69대와 진화인력 338명을 투입해 밤사이 지상 진화에 집중했으나 산세가 험해 진화에 어려움을 겪었다.

산불영향 구역은 34.6㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)로 추정된다. 총 화선 길이 3.7㎞ 중 2.5㎞를 진화해 진화율은 68%다.

당국은 일출(오전 7시 14분)과 동시에 산불 진화 헬기 29대를 차례로 투입해 막바지 진화에 총력을 기울이고 있다.

현재까지 인명 피해는 없으나 산불 확산에 대비, 인근 8가구 12명의 주민이 인근 경로당 등에 대피했다.

불은 지난 20일 오후 5시 23분쯤 인제군 기린면의 한 야산에서 발생했다.

산림 당국은 산불영향 구역이 10㏊를 넘어가자 오후 10시를 기해 산불 대응 1단계(피해 예상 면적이 10∼50㏊ 미만으로 추정되는 산불)를 발령했다.

당국은 불이 농막형 컨테이너 3동을 태우고 산으로 옮겨붙은 것으로 보고 진화를 마치는 대로 원인과 정확한 피해 규모를 조사할 방침이다.

