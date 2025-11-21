“안정·조화·혁신·네트워크·교육 바탕… 중동·한반도 상생의 미래 열어나갈 것”

이재명 대통령은 20일(현지시간) 이집트 카이로대학교에서 진행한 연설에서 이재명정부의 대(對) 중동정책으로 ‘SHINE 이니셔티브’를 제안했다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지 시간) 카이로대학교에서 '함께 여는 빛나는 미래'라는 주제로 연설하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 “저는 이집트, 나아가 중동과 대한민국이 함께할 비전, SHINE 이니셔티브를 제안하고자 한다”며 “평화·번영·문화 세 가지 영역에 걸친 SHINE 이니셔티브를 토대로 중동과 한반도가 상생하는 미래를 열어나갈 것”이라고 밝혔다. SHINE 이니셔티브는 안정(Stability), 조화(Harmony), 혁신(Innovation), 네트워크(Network), 교육(Education) 다섯 개 단어의 영어 앞글자를 딴 것이다.



이 대통령은 “함께하는 관여를 통해 안정과 조화에 기반한 한반도와 중동의 평화를 구축해나가겠다”며 “한국에는 ‘동병상련’이라는 말이 있다. 전쟁의 포화를 겪으며 이산가족의 슬픔을 견뎌낸 대한민국 국민은 분쟁으로 위협받는 이들의 눈물에 누구보다 깊이 공감한다”고 말했다. 이 대통령은 한국 정부가 지난 2007년부터 레바논에 동명부대를 파병하는 등 중동 평화에 기여해온 것을 언급하며 “오늘 카이로 방문을 계기로 가자 사태를 함께 극복하겠다는 의미를 담아 이집트 적신월사에 1000만 달러를 새로 기여할 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 20일(현지시간) 이집트 카이로 대통령궁에서 열린 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 또 “대한민국은 이집트의 ‘비전 2030’처럼 각국의 경제발전을 이끌 맞춤형 협력을 추진할 것”이라며 “함께하는 혁신으로 공동번영의 미래로 도약하겠다”고 했다. 이 대통령은 “‘한강의 기적이라고 불리는 대한민국의 초고속 압축 성장은 중동의 도움 없이 불가능했을 역사적 성취”라며 “이제 대한민국이 ‘나일강의 기적’에 기여할 차례”라고 했다. 이 대통령은 “에너지·건설 분야 협력을 공고히 하는 한편 인공지능(AI)·수소 등 미래 혁신 분야로 협력의 지평을 확대하겠다”고 덧붙였다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 카이로대학에서 '함께 여는 빛나는 미래'를 주제로 연설을 마친 후 참석 학생들을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

마지막으로 이 대통령은 “함께 만들 네트워크와 교육으로 교류와 협력의 외연을 확장해나가겠다”고 강조했다.



앞서 이날 공개된 현지 언론 기고문과 정상회담 공동 언론 발표 등에서 한반도 평화 구상을 거듭 강조한 이 대통령은 카이로대학교 연설에서도 한반도 평화를 재차 언급했다. 이 대통령은 “이재명정부도 남북 적대와 대결의 시대를 끝내고 평화공존과 공동성장의 새 시대를 열어가고자 한다”며 압둘팟타흐 알시시 이집트 대통령이 이재명정부의 한반도 구상과 노력에 대한 확고한 지지를 보여줬다고 강조했다.

