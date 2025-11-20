中 ‘한·중·일 문화장관회의’까지 취소

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언에 발끈한 중국이 이달 24일 마카오에서 개최 예정이던 ‘한·중·일 문화장관회의’까지 취소했다.



20일 문화체육관광부에 따르면 중국 문화여유부(문화관광부)는 지난 18일 ‘2025 한·중·일 문화장관회의’를 잠정 연기한다고 알려왔다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

중국 외교부는 이번 회의 취소가 다카이치 총리 발언 때문이라는 점을 분명히 했다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 브리핑에서 “일본 지도자는 공공연하게 극도로 잘못된 대만 관련 발언으로 중국 인민의 감정을 상하게 했고 전후 국제 질서에 도전했다”며 “중·일·한(한·중·일) 3국 협력의 기초와 분위기를 훼손했고 회의 개최 조건이 잠시 갖춰지지 못하게 했다”고 언급했다.



중국 관영매체들은 오키나와 정체성을 자극하는 논평도 쏟아내고 있다. 환구시보는 전날 “과거 명나라는 조공국인 류큐(琉球·현재의 오키나와)를 극진히 대우했는데 일본이 무력 협박으로 오키나와현을 만들어 병탄했다”고 주장했다. 중화망은 “일본이 대만 문제로 불장난을 이어간다면 류큐 문제가 새로 협상 테이블에 오를 것”이라고 경고했다.



일본 산케이신문은 이를 두고 “오키나와를 카드로 내세워 일본을 흔들겠다는 의도”라고 분석했다. 대만과 일본 사이에 위치한 오키나와는 오랜 기간 언어, 문화, 정치체제 등에서 독자적 정체성을 유지했으나 1879년 일본에 편입됐다.



환구시보는 이날 “일본산 수산물 수입 중단은 하나의 신호일 뿐”이라고 으름장을 놨다. 중국이 희토류 수출 중단 등 더 치명적인 제재 수단을 꺼내들 가능성까지 제기되지만 “일본이 취할 수 있는 선택지는 적다”고 아사히신문은 지적했다.

