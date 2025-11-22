결혼 후 방송서 안 보이더니 ‘덕밥집 사장’으로 변신한 톱가수

인터넷 커뮤니티, 잇라이브 유튜브

‘동방의 신이 일어난다’라는 의미를 지닌 보이그룹 ‘동방신기’는 2003년 12월 5인조로 데뷔해 어느덧 21주년을 맞은 ‘2세대 대표 아이돌’이다. 그들은 2013년 대한민국 아이돌 그룹 최초로 1000만장의 앨범 판매고를 기록하는 기염을 토하며 독보적인 인기와 팬덤으로 위상을 떨쳤다. 90년대 후반 HOT와 2000년대 초반 GOD가 있었다면 2000년대 중후반에는 동방신기가 그 자리를 차지하며 10대들의 우상으로 떠올랐다.

‘동방신기’는 5인조로 시작했지만 2009년 7월 영웅재중과 믹키유천, 시아준수가 불공정 계약 문제로 소속사인 SM엔터테인먼트에 소송을 제기, 탈퇴를 선언하면서 지금의 유노윤호, 최강창민 2인 체제로 재편됐다. 2인조로 변모함에 따라 많은 걱정과 우려를 낳았지만 염려와는 달리 팬덤은 오히려 비약적으로 성장했다. 특히 일본을 중심으로 활동을 펼친 덕에 일본 내 인지도는 타의 추종을 불허했다. SM엔터테인먼트의 아티스트별 매출 비중 2015년 1위, 2018년 2위를 기록하는 등 소속사의 매출을 책임지는 대표 아티스트로 우뚝 섰다.

다사다난했던 일련의 과정을 거쳐 지금의 자리에 선 ‘동방신기’지만 최근 의외의 소식으로 화제의 선상에 올랐다. 다름 아닌 최강창민의 근황이 놀라움과 재미를 안긴 것.

SM엔터테인먼트

1988년생으로 ‘동방신기’ 데뷔 당시 불과 15살이었던 최강창민은 대한민국 아이돌 그룹의 보컬 멤버 중에서 가장 높은 음을 소화하는 인물로 유명하다. 동방신기가 2인 체제로 개편이 가능했던 것도 바로 최강창민의 넓은 음역대 커버 실력 때문이었다. 그는 보컬 능력뿐 아니라 ‘파라다이스 목장’, ‘밤을 걷는 선비’, ‘황금을 안고 튀어라’ 등의 드라마와 영화에 출연하며 연기도 병행했을 뿐 아니라 ‘스쿨오즈’, ‘벤자민 버튼’ 같은 뮤지컬에도 출연하며 다방면에서 실력과 끼를 발산했다.

그러던 2019년 12월 연하의 일반인 여성과 교제 중임을 밝혔고 2020년 10월 25일 결혼식을 올리며 품절남 대열에 합류했다. 2년 뒤인 2022년 10월 17일에는 아들까지 얻으며 자타 공인 아이돌 오빠에서 유부남 애 아빠가 됐다.

이후 한편의 일본 드라마와 한편의 뮤지컬 외에 좀처럼 방송에서 얼굴을 볼 수 없었던 그가 최근 ‘덕밥집 사장’으로 변신한다는 소식을 전했다.

유튜브 채널 ‘새고_F5’

지난 11월 11일 유튜브 채널 ‘새고_F5’에는 ‘덕밥집 인재 모집. 팬들 밥 먹여줄 아이돌 직원 채용 중!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속에 등장한 최강창민은 “예전부터 ‘아이돌이 밥 먹여 주냐’는 말이 있니 않나. 근데 저희는 진짜 밥을 먹여준다. 팬들을 위해 메뉴를 선정하고 개발해서 정성스럽게 대접하겠다”라고 포부를 밝히며 ‘덕밥집’을 오픈하게 됐음을 알렸다. 더불어 현재 ‘직원 채용 중’이라고 전해 눈길을 끌었다.

어떻게 하면 입사할 수 있냐는 질문에 최강창민은 “채용 조건이 까다롭지 않다. 요리 실력이 엉망이어도 괜찮다. 팬을 사랑하는 마음이 큰 아티스트라면 누구든 가능하다”라고 전했다.

알고 보니, 최강창민을 필두로 ‘새고_F5’에서 ‘덕밥집’이라는 프로그램을 새로 오픈하게 된 것. ‘덕밥집’은 아이돌이 직접 팬을 위해 도시락을 만들어 역조공 하는 콘셉트의 ‘팬 사랑 프로젝트’로 평소 베테랑급 요리 실력을 자랑하는 최강창민이 가게를 이끄는 사장이 되어, 매주 한 팀의 직원 아이돌과 직접 요리를 만들어 팬들을 만나는 예능이다.

유튜브 채널 ‘새고_F5’

11월 18일 7시 유튜브 채널 ‘새고_F5’를 통해 첫 오픈한 ‘덕밥집’에서는 첫 번째 아이돌 직원으로 그룹 NCT 드림이 나섰다. 해당 영상은 현재 12만회의 조회수를 기록하며 많은 사랑을 받고 있다.

이날 NCT 드림의 제노, 천러, 지성은 최강창민과 함께 직접 선정한 메뉴인 청경채 볶음, 중국식 오이무침, 삼겹살 양배추 볶음, 토마토 달걀 볶음을 만들며 팬들을 만날 생각에 설렘을 드러냈다. 세 사람이 머리를 맞대 ‘상하이 밥맨스’라고 이름 지은 해당 도시락은, 서울랜드를 방문해 직접 팬들에게 선물했다.

해당 방송을 본 네티즌들은 “세상에 내 최애 아이돌들이 다 나오다니 계탔다! 덕밥집 대박”, “창민 사장님의 다정하고 매끄러운 진행으로 재미있게 잘 봤어요. 오픈 축하드려요”, “내 사랑 아이돌들이 직접 요리를~ 덕밥집 최고네요” 등의 반응을 보이며 ‘덕밥집’을 응원, 열렬한 지지를 보냈다.

한편 다음 주 방송되는 ‘덕밥집’에는 FIFTY FIFTY의 하나와 문샤넬이 출연해 요리를 펼칠 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지