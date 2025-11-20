與 당원투표서 대의원·권리당원 1인1표제 찬성 86.8%

더불어민주당이 권리당원의 권한을 대폭 강화하기 위한 당헌·당규 개정안에 대한 당원 의견을 묻기 위해 투표한 결과, 찬성이 86%를 넘겼다.



민주당이 이날 저녁 발표한 당원 투표 결과에 따르면 당대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원 표의 가치를 동등하게 하는 '1인 1표제'는 찬성 86.8%를 기록했다. 반대는 13.2%였다.



내년 지방선거 광역·기초의원 비례대표 후보자 선출 방식을 기존 각급 상무위원 투표에서 '권리당원 100% 투표'로 변경하는 안은 찬성 88.5%, 반대 11.5%였다.



후보자가 4명 이상일 때 권리당원 100% 투표로 예비 경선을 치르는 방안 역시 찬성 89.6%를 얻었다. 반대는 10.4%였다.



전날부터 이날까지 이틀간 실시된 당원 투표는 대상자 총 164만5천여명 중 27만6천589명이 참여해 참여율 16.8%였다.



이번 당헌·당규 개정안은 정청래 대표가 공약한 '당원 주권 시대' 기조를 반영하는 것으로, 앞으로 당무위원회와 중앙위원회 의결을 거쳐 다음 주 중 최종 확정될 것으로 보인다.

<연합>

