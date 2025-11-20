“내가 임신했다고?” 박나래, 초음파 사진까지 나온 ‘가짜뉴스‘에 분노

코미디언 박나래가 자신을 둘러싼 근거 없는 루머에 대해 솔직한 심정을 전했다. 유튜브 채널 ‘나래식’ 캡처

코미디언 박나래가 자신을 둘러싼 근거 없는 루머에 대해 솔직한 심정을 전했다.

지난 19일 공개된 유튜브 채널 ‘나래식’에는 먹방 크리에이터 쯔양이 게스트로 출연해 박나래와 함께 각자가 겪은 가짜뉴스에 대해 허심탄회하게 이야기를 나눴다.

이날 박나래는 쯔양을 위해 목포식 한상차림 30인분을 직접 준비하며 ‘먹방 고수’다운 환대를 펼쳤다. 쯔양은 눈앞에 차려진 푸짐한 음식에 곧바로 먹방 본능을 발휘해 ‘액체 괴물’다운 흡입력을 선보였고, 이를 지켜보던 박나래는 감탄을 쏟아내며 흐뭇한 미소를 지었다.

유튜브 채널 ‘나래식’ 캡처

식사를 이어가던 중 쯔양은 최근 사이버렉카의 표적이 돼 국정감사까지 나갔던 일을 회상하며 그동안 퍼졌던 루머들에 대해 답답함을 토로했다.

그는 “중국 세력들이 나를 후원하고 지원해서 구독자들이 그렇게 많은 것이라고 한다. 그것 말고도 국적이 중국이라고 한다”며 “방송에서 말하기에는 수위가 세서 말하기가 그런데 약한 것들이 이 정도”라고 털어놓았다.

유튜브 채널 ‘나래식’ 캡처

이를 듣던 박나래 역시 ‘가짜뉴스 피해자’로서 깊이 공감했다. 그는 “전현무 오빠와 결혼설”은 가볍게 넘겼다고 말하면서도, 도를 넘은 또 다른 루머를 짚어냈다.

박나래는 “양세찬과 임신했다고, 내가 초음파 사진을 들고 있는 거다”라며 실물처럼 제작된 사진을 보고 “나도 ‘내가 임신했나 진짜’ 그랬다. 너무 리얼하니까”라고 당시 느꼈던 당혹감을 전했다.

쯔양도 가족이 놀라 연락할 정도로 퍼졌던 루머를 떠올렸다. 그는 “제가 서강대 평생교육원을 나왔다는 거다. 나무위키에도 있었다. 잘못됐다. 한자 이름도 틀렸고, 틀린 정보가 너무 많다”며 “논란부터 없는 사실들이 너무 많아 그냥 안 보기로 했다”고 말했다.

박나래는 가짜뉴스에 대해 “유명세라고 생각하면 유명세도 맞고 감당해야 할 것도 맞는데 도를 지나친 건 인간으로서의 선을 넘지 않냐”고 지적하며 지나친 추측성 콘텐츠에 경종을 울렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지