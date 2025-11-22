[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 23일 (일요일)

쥐

96년생: 높은 곳에 오르기 위하여 노력하자.

84년생: 하는 일에 싫증이 오고 변동심이 온다.

72년생: 금전문제는 동료나 지인에 도움을 구하라.

60년생: 부동산거래는 덕이되고 현금거래는 피하라.

48년생: 소탐대실 욕심은 금물이다.

36년생: 작은 일에도 만족스러움 느낀다.

소

97년생; 한배를 탄 사람이라면 덕으로 감싸라.

85년생: 재정문제는 동남으로 진출하면 가능하다.

73년생: 윗사람이나 선배의 신의를 얻는다.

61년생: 외국수출업과 무역업은 발전하는 운이다 .

49년생: 장사는 행운이나 불운에 좌우된다.

37년생: 갑갑하니 마음 비우고 밖으로 나가자.

범

98년생: 오매불망 기다리던 사람이 찾아온다.

86년생: 직장동료와 원만하게 하라.

74년생: 의도적으로 사람을 속이려 자가 있다.

62년생: 윗사람에게 금전부탁하면 풀린다.

50년생: 정신적 학문을 연구하는 운이다.

38년생: 병주고 약주지 말자.

토끼

99년생: 희망적인 생각이 필요하다.

87년생: 멀리서 좋은 소식이 온다.

75년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

63년생: 자영업자는 성과가 크다.

51년생: 가정적으로 불안정해질 수 있다.

39년생: 환자는 서남방에서 의사를 찾아라.

용

00년생 어지간한 일에는 반응하지 말자.

88년생: 경쟁관계는 되도록 피하자.

76년생: 이동과 변화의 일이 나타난다

64년생: 평소에 늘 걱정하고 있는 일이 풀린다.

52년생: 본인이 스스로 개척하고 노력해야 하는 운이다

40년생: 남서쪽으로 움직이는 것은 피하자.

28년생: 과도한 친절은 상대에 반감을 산다.

뱀

01년생 무슨 일이든 잡음은 생기기 마련이다.

89년생: 일을 대충 덮어두지 말자.

77년생: 경쟁에 당당하게 맞서 나가길 바란다.

65년생: 경망한 행동은 주의하라.

53년생: 하루살이 일에 만족해서는 안된다.

41년생: 피차 해가될 일은 조심하자.

29년생: 금전 융통이 원활하지 않다.

말

02년생 인간관계를 구축하는데 관심가지자.

90년생: 누군가가 나에게 감동을 준다.

78년생: 마음을 다스리면서 때를 기다려라.

66년생: 마음의 준비가 부족한 탓이다.

54년생: 땀을 흘리는 것이 여러모로 이롭다.

42년생: 마음을 열고 많은 사람 의견을 듣자.

30년생: 일에 만족시키려면 결단이 필요하다.

양

03년생 일이 어렵다고 포기하지 말자.

91년생: 충분히 생각한 후에 결정하라.

79년생: 성격이 급한 사람은 대체로 정직하다.

67년생: 적당히 살펴가며 소비하라.

55년생: 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤하다.

43년생: 멀리 이동할 일이 생긴다.

31년생; 손재수가 있으니 돈 관리 하라.

원숭이

04년생 힘에 부치는 일은 보류하자.

92년생: 주변에 좋은 운이 가득하다.

80년생: 목표점이 정해지면 주저하지 말자.

68년생: 상대의 뜻은 충분히 이해하자.

56년생: 친한 사람과 금전문제로 다툰다.

44년생: 강한 것은 부러진다는 말을 인지하자.

32년생: 유행병을 조심하라.

닭

05년생 진득하게 한자리에 거주하자.

93년생: 즐거움이 가정 안에 있다.

81년생: 감각으로 일을 처리하지 말자.

69년생: 이성으로 유흥비 지출이 많다.

57년생: 오늘은 마음의 평정을 찾지 못하다.

45년생: 자신의 위치를 지키는 것이 좋겠다.

33년생: 커다란 행운이 나를 기다린다.

개

06년생 조금은 느린 속도를 유지하는 것이 좋다.

94년생: 고대하던 일이 이루어진다.

82년생: 잡끼도 습관이 되면 매우 곤란하다.

70년생: 종교나 철학공부에 관심이 나타나는 운이다.

58년생: 동서방이나 멀리서 길한 소식이 있다

46년생: 안정된 모습을 갖추길 바란다.

34년생: 고집대로만 한다면 원성을 산다.

돼지

95년생: 노력한 만큼의 성과가 따른다.

83년생: 좋은 만남은 서북방에 있다.

71년생: 약속과 책임감이 강한자를 따르자.

59년생: 감성과 직감으로 상대를 예측하면 실패한다.

47년생: 먼 곳에서 희소식이 온다.

35년생: 일이 부진해질 때가 위험한 때다.

