“박철우 임명, 공소 취소 미션 준 것”…국힘, ‘대국민 선전 포고’ 규정 맹폭

검찰의 ‘대장동 항소 포기’를 두고 연일 공세를 이어가고 있는 국민의힘이 박철우 서울중앙지검장 임명에 대해 “대국민 선전포고”라며 반발했다. 대장동 항소 포기 결정을 둘러싼 후폭풍이 계속되고 있는 가운데, 해당 사건의 지휘부에 있던 인사를 핵심 보직에 앉히면서 정치권의 파장이 거세지고 있다.



국민의힘 장동혁 대표는 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대장동 항소포기를 치밀하게 기획한 박철우 반부패부장검사를 서울중앙지검장에 임명하는 인사폭거를 자행했다”며 이같이 밝혔다. 박 지검장은 검찰의 대장동 항소 포기 당시 대검찰청 지휘라인에 있으며 대장동 수사팀에 법무부의 항소 재검토 의견을 전달한 것으로 알려진 인물이다. 장 대표는 “단순한 보은 인사를 넘어 대장동 범죄 수익을 수호하는 침묵의 카르텔을 완성하겠다는 대국민 선전 포고”라며 “동시에 항소포기에 이어 공소취소까지 밀어붙이라는 미션을 준 것”이라고 지적했다.

국힘, 검찰 인사 비판 국민의힘 장동혁 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 장 대표는 대장동 항소 포기 사태에 관여한 것으로 알려진 박철우 대검 반부패부장이 서울중앙지검장에 임명된 것을 두고 “대국민 선전포고”라고 비판했다. 왼쪽부터 김민수 최고위원, 송언석 원내대표, 장 대표. 허정호 선임기자

특히 전날 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당·무소속 등 범여권 의원들이 ‘대장동 사건 항소 포기’에 반발한 검사장 18명을 국가공무원법 위반으로 고발한 것에 대해서도 강하게 비판했다. 장 대표는 “더욱 기가 막힌 것은 정당한 의견을 개진한 18명의 검사장은 집단 항명이라 매도하고 고발하겠다는 것”이라며 “범죄 조직에 가담하면 좋은 자리를 주고, 반기를 들면 손가락을 잘라버리는 조폭 정권”이라고 말했다.



송언석 원내대표도 “대장동 범죄자 일당을 비호하기 위한 이재명 정권의 몸부림이 점입가경”이라며 “대장동 범죄자 일당의 범죄수익을 지키기 위해 정부·여당이 조직적으로 총력전을 벌이는 이번 사태는 이 정권의 권력형 비리게이트로 역사에 기록될 것”이라고 목소리를 높였다. 그러면서 “더불어민주당은 말 돌리지 말고, 꼼수 부리지 말고 즉각 국정조사 특별위원회 구성을 수용하기 바란다”고 촉구했다.



국민의힘은 ‘대장동 항소 포기’를 고리로 대여 투쟁 공세를 이어갈 방침이다. 국민의힘은 지난 17일 용산 대통령실을 시작으로 사흘간 ‘대장동 항소 포기’ 규탄을 위한 장외 투쟁을 진행했다. 장 대표는 전날 당내 4선 이상 중진 의원들에 이어 이날 3선 의원들과 오찬 회동을 하며 당내 결속력을 다졌다. 장 대표는 이 자리에서 “앞으로 투쟁 동력을 살리기 위해 비장한 각오를 하고 있다”며 의원들에게 힘을 모아달라고 요청했다.

