中 관영매체들 “오키나와는 일본땅 아니다”

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언에 발끈한 중국이 일본 때리기를 이어가는 가운데 중국 관영매체들이 오키나와 정체성을 자극하는 논평을 쏟아내고 있다.

시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 교도통신연합뉴스

중국 관영 환구시보는 19일 사설에서 “과거 명나라는 조공국인 류큐(琉球·현재의 오키나와)를 극진히 대우했는데, 일본이 무력 협박으로 오키나와현을 만들어 병탄했다”며 “류큐제도의 주권 귀속에는 역사적·법적 논의가 상존한다”고 주장했다. 북경일보 계열 소셜미디어에는 18일 “일본은 다른 나라 내정에 간섭하기 전에 먼저 류큐 문제에 답해야 한다”는 글이 올라왔다.



중화망은 “일본이 대만 문제로 불장난을 이어간다면 류큐 문제가 새로 협상 테이블에 오를 것”이라고 경고하기도 했다.



일본 산케이신문은 이를 두고 “오키나와를 카드로 내세워 일본을 흔들겠다는 의도”라며 2012년 일본의 센카쿠제도(중국명 댜오위다오) 국유화 이후 불거진 갈등 때에도 중국에선 ‘오키나와 독립세력 육성론’이 제기됐다고 전했다. 대만과 일본 사이에 위치한 오키나와는 오랜 기간 언어, 문화, 정치체제 등에서 독자적 정체성을 유지했으나 1879년 일본에 편입됐다.



중국이 인적 교류와 문화, 무역 등으로 대일 압박을 확대하는 가운데 환구시보는 20일 “일본산 수산물 수입 중단은 하나의 신호일 뿐”이라고 으름장을 놓았다.



중국이 희토류 수출 중단 등 더 치명적인 제재 수단을 꺼내들 가능성까지 제기되지만 “일본이 취할 수 있는 선택지는 적다”고 아사히신문은 지적했다. 일본 정부 내에서는 장기전을 각오해야 한다는 분위기도 감지된다.

