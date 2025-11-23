알고 보니 ‘집 부자’…김숙, 어마어마한 재력 자랑하며 공개한 3번째 집

연합뉴스

재산 100억설이 돌았던 송은이보다 더 많이 벌었다고 알려진 개그우먼 김숙이 최근 3번째 집을 공개하며 어마어마한 재력을 과시해 화제의 중심에 섰다.

지난 11월 17일 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 ‘최초 공개 숙이의 움직이는 성. 아니 작업실. 아니 캠핑 숍. 아무튼 구경하러 오세요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 김숙은 “오래된 꿈이 실현된 공간”이라며 집안 곳곳을 소개했다. 영상은 업로드된 지 2일이 지난 현재 2만8천의 조회수를 기록하며 사람들의 관심을 얻고 있다.

김숙은 “캠핑 짐이 점점 많아져서 이고 지고 다니다 보니 집을 하나 더 사서 창고를 만들어보자고 생각했다”면서 “그동안 뭐가 어디에 있는지 몰라서 안 보이면 또 사곤 했는데, 이제는 한눈에 보이게 진열해놔서 바로 찾을 수 있다”라며 자신의 3번째 집을 소개했다.

김숙은 제일 먼저 주방을 공개했다. 베이지 톤으로 깔 맞춤한 주방은 마치 쿠킹 스튜디오를 연상케했다. 넉넉한 수납공간도 돋보였다. 김숙은 “물건이 나와있는 게 싫어서 싱크대 하수관까지 서랍으로 만들었다. 그릇도 각 서랍별로 분류해서 넣어놨다”라며 멕시멀리스트다운 수납장을 소개했다.

뒤이어 널찍한 창고형 방의 문이 열렸다. 그곳은 흡사 ‘캠핑 숍’을 방불케 했다. 규모를 확인한 PD와 제작진은 놀라움을 금치 못하며 “여기는 진짜 캠핑 숍 같다”라고 혀를 내둘렀다. 김숙은 “캠핑 숍보다 더 신경을 썼다”면서 “모든 물품이 한 번에 보였으면 좋겠기에 구상을 했더니 이렇게 됐다”라며 창고형으로 설계한 이유를 밝혔다.

캠핑에서 절대 빠질 수 없는 배터리 등의 전기 장비를 충전하는 ‘충전 존’도 따로 마련되어 있었다. 김숙은 “바닥에 늘어놓고 충전하면 제대로 충전이 안 될 때도 많더라. 그래서 아예 충전용 책상 2개를 배치해 전용 공간을 만들었다”라고 전했다.

한켠에는 천체망원경도 놓여 있었다. 김숙은 “어렸을 때 저렴하게 산 건데, 별만 겨우 보이는 정도”라며 “초보자들이 별 볼 때 좋은, 합리적인 가격대의 망원경을 추천해달라”라고 도움을 요청하기도 했다.

김숙은 이어 “무엇보다 중요한 건 캠핑 용품을 지키는 거다. 그냥 쑤셔놓고 살 때는 곰팡이도 끼고 해서 속상한 적이 많았다. 여기는 습기가 배출되는 장치를 설치해서 그런 것들이 최소화되게 했다. 전기료가 좀 나오긴 하지만 캠핑 용품들을 안전하게 관리할 수 있어서 좋다”라며 캠핑 용품에 대한 애정을 드러냈다.

해당 방 외에 또 다른 방들도 있었다. 김숙은 “이 방은 정리를 해야 한다. 여기 말고 낚시 방도 있는데 조만간 찾아뵙겠다”라며 서브 창고의 공개를 예고했다.

김숙은 이 집을 개인만의 공간이 아닌 ‘공유 캠핑 공간’으로 만들겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “이 집은 나 혼자 쓰려고 만든 게 아니다. 다음 주에 벌써 캠핑 용품을 빌려 가겠다는 분이 있다”면서 “손님이 오면 수다도 떨고, 장비도 빌려주고, 캠핑 얘기도 나누는 ‘렌털 숲’ 같은 곳으로 만들려고 한다”라고 캠핑 전도사로서의 포부를 전했다.

김숙의 3번째 집 소개 영상을 본 네티즌들은 “캠핑 용품들이 나보다 더 좋은 방에서 산다”, “재력이 부럽다. 능력 있는 분의 취미 공간은 이렇구나”, “저도 캠핑러인데 이렇게 꾸미고 싶다” 등의 댓글을 남기며 부러움을 표했다.

앞서 김숙은 자신의 유튜브 채널을 통해 도미토리 4인실과 1인실, 미니바, 2층 커플룸으로 구성된 2번째 집을 공개한 바 있다. 김숙은 당시 영상에서 “내가 재력이 되니까 이렇게 꾸민 것”이라며 인테리어에 대해 자신감을 내비쳤다.

김숙은 지난 11월 5일 유튜브 채널 ‘비보티비’를 통해 송은이의 재산 100억설을 언급하며 “내가 생각보다 많이 모았고 은이 언니가 생각보다 없다”라며 재력을 간접적으로 공개하기도 했다. 당시 송은이가 “그래도 나는 내가 필요한 선에서 잘 모으고 있다. 이고 지고 갈 것도 아니라서 기부도 많이 했다”라고 밝혔다. 이를 들은 김숙은 “언니가 멋있다. 나도 기부에 동참하겠다”라며 선한 마음을 드러냈다.

한편 1975년생인 김숙은 지난 1995년 KBS 12기 공채 개그맨으로 데뷔해 어느덧 30년 경력의 베테랑 방송인이 됐다. 그는 2020 KBS 연예 대상에서 대상까지 거머쥐며 성공적인 커리어를 쌓았을 뿐 아니라, 꾸준히 다양한 예능 프로그램에 출연하며 50세인 현재에도 전성기를 구가하고 있다.

