부산 미래항공 클러스터 ‘날개’

아시아 전체의 모빌리티(이동수단) 복합소재분야 기술혁신 허브 역할을 수행할 연구소가 부산에서 문을 열고 본격 운영에 들어갔다.



부산시는 글로벌 우주항공방위산업 선도기업 에어버스 계열사인 CTC의 연구개발(R&D) 부산 오피스를 유치하고, 본격적인 미래항공 산업 클러스터 구축에 나선다고 20일 밝혔다.



CTC는 에버버스가 100% 출자한 독립법인으로, 항공기 복합재 구조물 설계 및 공정기술 개발을 전담하는 독일의 전문 연구기관이다.



시는 지난 7월 부산 강서구 부산테크노파크 지사단지에 CTC 연구개발 부산 오피스 입주를 시작으로, 항공기 열가소성 복합재 부품 등 구체적인 협력 R&D 분야를 선정하고 추진 계획을 준비해 왔다.



CTC 부산 오피스는 부산테크노파크 지사단지에 거점을 마련하고 한국을 넘어 아시아 전체의 모빌리티 복합소재 분야 기술혁신 허브 역할을 수행할 계획이다. 또 최근 대전에 개소한 ‘에어버스 테크 허브 코리아’와 전략적인 연계 협력을 통해 지역 기업·학계·정부기관·스타트업(신생기업)과의 연구 및 기술 협력을 촉진해 항공우주기술의 한계를 확장할 예정이다.



시는 국내 앵커(선도)기업과 대학 등 지·산·학·연 협력을 기반으로 공동 연구개발을 추진하며, 국내 항공부품 기업의 기술혁신과 지속가능한 산업 생태계 조성을 적극적으로 지원한다. 특히 CTC와 협력을 기반으로 향후 해외 유수의 우주항공 전문기업 연구소 유치 및 글로벌 공급망 기반 산업생태계 조성 등을 통해 성공적인 고부가가치 미래항공산업 클러스터 구축을 본격화할 방침이다.



박형준 시장은 “CTC 부산 오피스 개소는 부산이 글로벌 공급망에 연결되는 실질적인 첫걸음”이라며 “지역의 우수한 부품 제조기업들이 상생하는 산업 생태계를 만들고, 가덕도신공항과 연계한 부산 미래항공 클러스터의 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

