구혜선, 카이스트 가더니 헤어롤 론칭…"완판 기대"

배우 구혜선이 직접 개발한 헤어롤 쿠롤(KOOROLL)을 공식 론칭하며 벤처기업 대표로 새 도전에 나섰다.

구혜선은 20일 자신이 연구·개발하고 특허를 취득한 납작형 헤어롤 쿠롤을 공개했다. 기존 원통형 헤어롤의 부피를 줄이고 휴대성과 사용성을 높인 형태로, 그가 오랫동안 준비해온 프로젝트다.

구혜선은 앞서 한 예능 프로그램에서도 "헤어롤은 왜 항상 같은 모양일까"라는 궁금증에서 새로운 형태를 고안하게 됐다고 밝힌 바 있다.

이어 연구개발을 위해 벤처기업 ‘스튜디오 구혜선’을 설립하고 카이스트 연구진과 협업하며 제품의 기술적 완성도를 끌어올렸다.

그는 "헤어롤은 단순 미용도구가 아니라 개성과 실용성, '나로 살기 위한 선택'이 담긴 퍼포먼스 같은 존재"라고 설명하며 쿠롤에 담긴 철학적 기획 의도를 전했다.

이어 "처음 시작하는 사업이지만 좋은 반응을 기대하고 있다"며 "완판을 기대한다"고 덧붙였다.

구혜선은 지난 7월 소셜미디어를 통해 카이스트 연구실에서 이해신 카이스트 석좌교수와 함께 촬영한 사진을 공개하며 헤어롤 출시를 준비 중이라고 알린 바 있다. 당시 그는 벤처기업 예비확인서를 공개하며 사업가로서의 행보를 예고했다.

현재 구혜선은 카이스트 과학저널리즘대학원에서 공학 석사 과정을 밟고 있다.

