‘55kg 감량’ 최준희, 다이어트 비법 공개했다

최준희 인스타그램

19일 최준희는 자신의 인스타그램에 몸에 달라붙는 바디수트를 입으며 ‘뼈말라 몸매’를 자랑했다. 총 55kg을 감량한 그의 근황에 다이어트 방법에 관심이 쏠리고 있다.

6개월 전 그는 자신의 유튜브 채널에 ‘준희의 솔직 Q&A [다이어트, 성형, 멘탈관리법, 튼살]’이라는 영상을 게재해 다이어트 비법을 공개했다.

영상에서 최준희는 96kg 때는 거울 볼 때마다 힘들어서 다이어트를 결심하게 됐다고 말했다. 결심이유가 단순한 만큼 ‘치킨을 먹지 않는다’는 다짐을 행동으로 옮기는 데 오래 걸렸다고 덧붙여 설명했다.

이어 식단법을 공개했다. 그는 정석적인 다이어트 식단인 ‘닭고야(닭가슴살, 고구마, 야채)’와 샐러드를 좋아하지 않아 다이어트 레시피를 혼자 많이 구상해 먹게 되니까 맛있는 음식으로 살뺄 수 있었다고 말했다.

다이어트에 성공해 “말로 형용할 수 없이 기쁘다. 마음도 가벼워지고 생각도 좀 긍정적으로 바뀌는 거 같다”고 소감을 말했다.

