日 문학거장이 말하는 열일곱 자의 철학

나쓰메 소세키의 하이쿠/ 오석륜/ 푸른길/ 1만4000원
“겹겹이 달린/ 덕은 외롭지 않은/ 귤나무로세(累?と德孤ならず蜜柑哉)”
덕(德)은 귤나무처럼 많은 열매를 맺는다는 것을 하이쿠 풍으로 살려, ‘논어’의 한 구절인 “덕이 있으면 따르는 사람이 있으므로 외롭지 않다(덕불고필유린·德不孤必有隣)”를 겹겹이 달린 귤나무에 비유했다.
일본 근대문학의 영웅으로 칭송받는 나쓰메 소세키의 문학적 출발이 소설가가 아니라 하이쿠 시인이었음을 보여 주는 책이다. 하이쿠는 일본에서 발원한 자연과 인간의 내면을 연결하는 5-7-5의 열일곱 자로 된 짧은 시다.
인덕대 교수이자 일본 근현대시 연구 권위자인 저자는 소세키의 주옥같은 하이쿠 133편을 엄선하여 번역하고, 작품마다 인생과 계절과 우주의 질서를 다정다감한 목소리로 이야기처럼 들려준다. 충실한 해설은 소세키의 문학세계를 깊게 이해할 수 있도록 돕는다. 저자는 “하이쿠가 어떤 매력을 품고 있는지 들여다보는 순간, 커다란 울림과 함께 행복이 찾아올 것”이라고 말했다.
