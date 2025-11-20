‘e스포츠 종주국’ 위상, 중국 전시로 입증… 콘진원 북경센터, T1 특별전시 열어

리그 오브 레전드(League of Legend) 최정상팀 ‘티원’(T1)의 중국 내 첫 공식 전시가 베이징에서 열렸다.

한국콘텐츠진흥원(콘진원) 북경비즈니스센터는 지난달 15일부터 지난 14일까지 1개월 간 주중한국문화원 1층 K-콘텐츠 체험전시관 ‘SEE K’에서 ‘티원(T1) 특별전시’를 개최했다고 20일 밝혔다. 전시에는 2004년 ‘SK텔레콤 T1’ 팀 창단 이후 약 20년 간의 주요 발자취를 바탕으로 팀의 상징이자 살아있는 전설 ‘페이커(Faker)’ 이상혁 선수를 포함한 대표 선수들의 유니폼과 장비, 우승 트로피, 주요 경기 하이라이트 영상, 포토존 등이 마련됐다.

콘진원은 이번 전시를 통해 e스포츠 종주국으로서 한국이 세계 무대를 선도해 온 흐름과 성과를 집중적으로 보여줌으로써 한국 e스포츠의 역사와 성취, 문화적 가치를 알릴 수 있었다고 설명했다. 특히 전시 기간 중 국제 e스포츠 대회 ‘2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(월즈)’이 중국에서 개최되면서 많은 팬이 전시장을 찾아 응원을 보냈다.

T1의 왕빙 비즈니스 부서장은 “우승 시기와 맞물린 전시가 한국 e스포츠의 세계적 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”며 “중국 팬들과 직접 소통하며 한국 e스포츠의 열정과 매력을 나눌 수 있어 의미가 컸다”고 말했다. 콘진원 북경비즈니스센터 김기헌 센터장은 “한국은 세계 최초로 프로 e스포츠 리그를 창설하고 주요 국제대회를 석권하며 글로벌 산업을 선도해 왔다”며 “이번 전시가 청년세대 문화교류를 넓히고 K-콘텐츠의 창의성과 영향력을 현지에 보여주는 성과로 이어지길 기대한다”고 강조했다.

