영주시, 농기계 거점센터 준공…전국 최대 임대 기반 구축

전국 최대 규모의 농기계 임대 기반을 갖춘 농업기계 복합지원시설이 영주에 들어섰다.

경북 영주시는 농기계 임대·정비·교육 기능을 한곳에 모은 ‘영주시 농기계 거점센터’가 준공해 운영에 들어갔다고 20일 밝혔다.

농기계 거점센터는 옛 안정역 일원에 들어섰다. 부지면적 2만6202㎡ 규모다. 총사업비 108억원을 투입해 3년 만에 준공했다. 센터는 총 9개 동으로 구성했다. 농기계 500대를 수용할 수 있는 대규모 보관시설과 임대·정비·교육 기능을 한 단지에서 처리할 수 있도록 설계했다.

주요 건물인 A동과 B동에는 임대사업장, 운영사무실, 정비실, 부품실, 교육장을 갖췄다. 4개동 규모의 야외 격납창고는 트랙터·퇴비살포기 등 대형 농기계를 보관할 수 있다. 품종별 콩을 선별하는 콩선별장과 농기계 운전 실습장을 갖춰 교육도 가능하다.

시는 거점센터 진입로에 대형 소나무 2그루를 배치해 상징성과 경관을 높였다. 옛 안정역의 역사와 정취를 담은 구조물과 녹지 공간을 조성했다.

확장 이전을 계기로 시는 임대 농기계 보유량을 기존 608대에서 900대로 대폭 확대하고 농업인의 수요가 높았던 농기계 배송 서비스를 본격 도입한다. 여기에 영농철 안전사고 예방을 위한 농기계 안전교육 프로그램도 운영한다.

유정근 영주시장 권한대행은 “농촌 고령화가 가속하는 상황에서 농기계와 기계화 지원은 선택이 아닌 필수”라며 “전국 최대 규모의 거점센터를 중심으로 임대·정비·교육·지원사업이 유기적으로 연계해 농업 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지